സൽമാൻഖാനൊപ്പം രാജകുമാരിയെപോലെ സോനം കപൂർ

പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസിൽ നൂറോളം നർത്തകർക്കിടയിൽ ഒരു രാജകുമാരിയെപോലെ സോനം കപൂർ പരമ്പരാഗത സംഗീതത്തിനൊത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ഒരു നിമിഷം തൊണ്ണൂറുകളിൽ എത്തിയപോലെ ആണ് സൽമാൻഖാൻ-സൂരജ് ബർജാത്യ കൂട്ടുകെട്ടിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം ‘പ്രേം രത്തൻ ധ്യാൻ പായോ’യിലെ ഗാനരംഗം.

സൽമാനും സോനം കപൂറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ടൈറ്റിൽ ട്രാക്ക് ആണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇർഷാദ് കമിലിന്റെ വരികൾക്ക് ഹിമേഷ് രഷാമിയ ഈണം പകർന്നിരിക്കുന്നു. പാലക് മുംചാൽ ആണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘‘Everyone should be able to obtain the jewel of love ’’ എന്ന സന്ദേശത്തോടെ സൽമാൻഖാൻ തന്റെ ട്വിറ്റർ പേജിലൂടെയാണ് ഗാനം പുറത്തിറക്കിയത്.

സൽമാൻഖാനേയും, സോനം കപൂറിനേയും കൂടാതെ നീൽ നിധിൻ മുകേഷ്, അനുപംഖേർ, സ്വര ഭാസ്കർ, ദീപക് ദോബ്രിയാൽ,അർമാൻ കോഹ്‌ലി തുടങ്ങിയവരും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ 12ന് പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ 1 കോടി ആളുകളുമാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ ട്രെയിലർ കണ്ടത്. രാജശ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻസും ഫോക്സ് സ്റ്റാർ സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം പുറത്തിറക്കുന്നത്.