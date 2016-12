ഒമ്പതുവയസുകാരിയ്ക്കൊപ്പം നൃത്തംവച്ചു ശിൽപഷെട്ടി

My 9yrs old niece Saileen in London is a #superdancer @sonytvofficial 😅👌Thankyou @vanshika.dhir( my other niece 😁)for filming this .😋 #instadancer #dancelove #superdancer

A video posted by Shilpa Shetty Kundra (@officialshilpashetty) on Jun 28, 2016 at 11:54am PDT