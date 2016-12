"പഴയ മുഖം എനിക്കു വേണ്ട"

മേക്കപ് ഇടാതെ പുറത്തേക്കിറങ്ങുവാൻ മടിക്കുന്ന താരലോകത്തെ തന്‍റെ സീറോ മേക്കപ് കൊണ്ടു നിഷ്പ്രഭമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് 15 ഗ്രാമി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഗായിക അലീഷ്യ കീയ്സ്. 'ഇതാണ് ഞാന്‍. നിങ്ങള്‍ ഇതുവരെ കണ്ട സെലിബ്രിറ്റിയുടെ മുഖം ഇനിയില്ല' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അലീഷ്യ.

എംടിവി 2016 അവാര്‍‍ഡ് നിശയില്‍ അലീഷ്യ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത് ഇന്നു വരെ ആരാധകര്‍ കാണാത്ത അലീഷ്യയായിട്ടായിരുന്നു. മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത് അലീഷ്യയാണോ എന്നു പോലും ആരാധകര്‍ സംശയിച്ചു. ഗായികയുടെ നാച്വറല്‍ ലുക്കിനു പിന്നാലെയായി ക്യാമറക്കൂട്ടം. അവാര്‍ഡ് നിശയില്‍ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയെത്തിയവരൊക്കെ പിന്നിലാക്കി. ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടു മനോഹാരിതയേറിയ പുഞ്ചിരിയുമായി അലീഷ്യ ക്യാമറകൾക്കു മുൻപിൽ പോസ് ചെയ്തു.

വിമര്‍ശനങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും മുറുമുറുപ്പുകളും തന്‍റെ തീരുമാനത്തെ തെല്ലും ബാധിക്കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു അലീഷ്യ. ഓരോ തവണ വീട്ടില്‍ നിന്നു ഇറങ്ങുമ്പോഴും ടെന്‍ഷനാണ്. മേക്കപ്പ് ശരിയായോ ഫോട്ടൊയില്‍ എങ്ങനെയുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ. കൂളാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും അവര്‍ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തു ധരിക്കും എന്ന ചിന്ത എപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അത്തരം ചിന്തകൾ എനിക്കൊപ്പമില്ല.- താരം പറയുന്നു. തന്‍റെ മുഖത്തേയും മനസിനെയും ചിന്തയെയും സ്വപ്നങ്ങളേയും ഒന്നിനേയും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടും മൂടി വെയ്ക്കാന്‍ ഇനിയില്ലെന്നും അലീഷ്യ പറയുന്നു.

ട്വിറ്റര്‍ കുറിപ്പില്‍ ലോകത്തോട് തന്‍റെ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിയ ഗായികയ്ക്ക് പിന്തുണയേകി നിരവധി ആരാധകരാണ് മേക്കപ്പ് ഇടാത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.