ഹമ്പമ്പാടി ടിഷ്കംമ്പാടി!!!ങേ ആ പാട്ടാണോ ഈ പാട്ട്...

ങേ ആ പാട്ടാണോ ഈ പാട്ട്......എന്ന് ചില പാട്ടുകൾ കേട്ട് അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോയിട്ടില്ലേ...ഉണ്ട്. തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. വരികളേതെന്നോ ഭാഷയേതെന്നോ അറിയില്ലെങ്കിലും കുട്ടിക്കാലത്തെ ചില ഗാനങ്ങൾ നമുക്കൊരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടതാകും. നമ്മളെക്കൊണ്ടു കഴിയുന്ന ഉച്ഛാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് അതങ്ങ് പാടുകയും ചെയ്യും. വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും വരുന്ന കാലത്ത് ‌ഇതേ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോഴാകും അറിയുക ഈ പാട്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ പാടി നടന്നതെന്ന്. ഞാൻ‌ മാത്രമല്ല, എന്റെ കൂട്ടുകാരുമെന്ന്. അക്വായിലെ ബാർബീ ഗേൾ ആണ് നമുക്കിടയിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രചരിച്ച ആ നിർഭാഗ്യവാനായ ഗാനം.

Hiya Barbie

Hi Ken!

Do you want to go for a ride?

Sure Ken.

Jump in.

എന്ന വരികളെ ഇംഗ്ലിഷ് ഉച്ഛാരണം കേട്ട് നമ്മൾ പാടി നടന്നത് ഹമ്പമ്പാടി ടിഷ്കംമ്പാടി എന്നായിരുന്നില്ലേ. അടുത്തിടെ കുറേ ട്രോളുകളും ഇതേ സംബന്ധിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.

അക്വാ എന്ന ഡാനിഷ് സംഗീത സംഘത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഗാനമാണ് ബാർഹീ ഗേൾ. 1989 ൽ രൂപീകരിച്ച ബാൻഡിന് ലോക പ്രശസ്തി നേടിയെടുക്കാനായത് 1997ലെ ബാർബീ ഗേൾ‌ എന്ന പാട്ടിലൂടെയായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും

കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ട വലിയ ആരാധകവൃന്ദത്തെ ഈ പാട്ട് നേടിയെടുത്തു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ചാർട്ട് ബീറ്റുകളില്‌ ഒന്നാമതായി തന്നെ പാട്ട് ഇടം നേടി പുറത്തിറങ്ങി ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ. അക്വായുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗാനവും ഇതുതന്നെ.

കിച്ച് എന്ന കലാരൂപത്തിൽ നിന്നു പ്രചോദനമുൾക്കൊണ്ടാണ് അക്വ ഈ പാട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. സോറൻ റാസ്റ്റെഡ്, ക്ലോസ് നോറെൻ, റെനെ ഡിഫ്, ലെനെ നൈസ്ട്രോം എന്നിവർ ചേർന്നാണു ഗാനം എഴുതി റെനെ ഡിഫും ലെനെ നൈസ്ട്രോമും ചേർന്നു പാടി അഭിനയിച്ച ഗാനം ലോക പ്രശസ്തമാകുകയും ചെയ്തു. കുസൃതി നിറഞ്ഞ മുഖഭാവത്തോടെയും വിചിത്രമായ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയും എത്തിയ വിഡിയോ ഹരമായി മാറി ലോകത്ത് അതിവേഗത്തിൽ. പെഡെർ പെഡേഴ്സണും പീറ്റർ സ്റ്റെൻബീക്കും ചേർന്നാണ് ഈ മ്യൂസിക് വിഡിയോ സംവിധാനം ചെയ്തത്. യൂണിവേഴ്സൽ മ്യൂസിക് ഡെൻമാർക്ക്, എംസിഎ പുറത്തിറക്കിയതായിരുന്നു പാട്ട്.

മാറ്റെൽ രൂപകൽപന ചെയ്ത കളിക്കോപ്പുകളായ ബാർബിയേയും കെന്നിനേയും കുറിച്ചായിരുന്നു പാട്ട്. ബാർബിയെ വെറും ഉപഭോഗ വസ്തുവായി കണ്ടാണ് വരികളെഴുതിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് മാറ്റെൽ എംസിഎയ്ക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും കേസ് തള്ളിപ്പോകുകയായിരുന്നു.

ഭാഷകൾക്കും രാജ്യത്തിനും അപ്പുറമാണ് സംഗീതമെന്നു തെളിയിച്ച ഈ പാട്ട് ഇന്നും അവിസ്മരണീയമാണ്. ഇതുപാടാതെ ഒരാളുടെ കുട്ടിക്കാലവും ഇന്നും കടന്നുപോകുന്നില്ല.