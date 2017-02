"Jewellery is like the perfect spice - it always compliments what's already there."

- Diane Von Furstenberg



തിളങ്ങുന്ന ഡയമണ്ട് കല്ലുകളുടെയും ശോഭിക്കുന്ന സ്വർണത്തിന്റെയും പ്രകാശ ശോഭയിൽ നിൽക്കുന്ന വധുവിന്റെ തിളങ്ങുന്ന മുഖം ഇന്ത്യൻ വിവാഹങ്ങളിൽ സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. ആഭരണങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ്, സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അമൂല്യങ്ങളായ അത്തരം ആഭരണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിക്കുന്നത് ഹരവുമാണ്. എങ്ങനെ സുന്ദരിയാകണമെന്നും, പുത്തൻ ട്രെൻഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവൾക്കായി എത്തുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും സ്ത്രീകൾക്കറിയാം. അവളുടെ അതിനിഗൂഡമായ മനസിനുള്ളിൽ അവൾ അതീവ സുന്ദരിയാണ്. തൃപ്തിവരുത്താൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ള ജീവിത വീക്ഷണവും മാറിവരുന്ന ഫാഷൻ ശൈലികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ടെന്നതാണ് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്.



ആഭരണങ്ങളോടും തിളങ്ങുന്ന കല്ലുകളോടുമുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയം മാത്രം മതിയാകും ഈ ഹൃദയവാതിൽ തുറക്കാൻ. സ്വർണവും വജ്രവും പോലെ തിളക്കമുള്ള എന്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ്. വിരലുകളിൽ അണിയുന്ന ആഭരണ കല്ലുകളും കഴുത്തുകൾക്ക് അലങ്കാരമായ തിളങ്ങുന്ന കല്ലുകളിലും നാം എളുപ്പത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവ സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് നമ്മെ പ്രണയിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണെങ്കിൽ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാകുന്നു. ആഭരണങ്ങൾ വെറും കല്ലുകളല്ല, പകരം ഓർമ്മകളെ കൂട്ടിയെടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന തിളങ്ങുന്ന കൂടുകളാണ്. ഒപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആഭരണങ്ങൾ സ്വകാര്യമാണ്.



ആഭരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഞങ്ങളുടെ അഭിരുചികളും ഇഷ്ടങ്ങളും അറിയാതെ ആഭരണം വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഏത് ബ്രാൻഡിലുള്ള പ്രഷർ കുക്കർ വാങ്ങണമെന്നറിയാതെ കുഴയുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായേക്കാം. അവൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? എന്താണ് സ്ഥിരമായി അവൾ അണിയുന്നത്? അവൾക്കത് ചേരുന്നുണ്ടോ? മതിയായ വിലയുള്ളതാണോ? അതോ വിലയേറിയതാണോ? അതവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമോ? ഇനിയിപ്പോൾ വാങ്ങിയത് അവൾക്കിഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ...



ആഭരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രണയദിനം കുറച്ചു കൂടി ക്രിയേറ്റീവാക്കൂ



1. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ...



ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ അത് അവൾക്ക് യോജിച്ചതാണോ, നല്ലതെന്ന് പറയത്തക്കതാണോ എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒപ്പമുള്ളവരായതിൽ അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്കെളുപ്പമാണ് (കൂടെ ഉള്ളവരല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായി അവളുടെ ആഭരണപ്പെട്ടിയിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതുണ്ട്!), നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണപാടവം ഇവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, അവളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ ശൈലിയെന്താണ് എന്നതൊക്കെ മനസിലാക്കി, അവളുടെ ശൈലിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ആഭരണം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷോപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പമായി. അവളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുക, നേരത്തെ അവളെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള തരം ആഭരണങ്ങൾ നോക്കുക.



2. അവളോട് സംസാരിക്കൂ...



തുറന്ന സംസാരവും പരസ്പരം വിശ്വാസ്യതയുമാണ് നല്ല ബന്ധത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അത് സത്യമാകുകയും ചെയ്യും. സർപ്രൈസുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ അത് പൂർണമാകണമെങ്കിൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സ്റ്റൈലുകൾ കൂടിയാകണം. മനോഹരമായ ഒരു പെട്ടി തുറന്ന് കുറച്ചു വലിപ്പം കൂടിയ മോതിരം കണ്ട് അവൾ ഞെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ച് നോക്കൂ. സമ്മാനം ലളിതമാക്കാം, നിങ്ങളുടെ അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനത്തിൽ അവൾ സന്തുഷ്ടയാകും. അവൾ അറിയാതെ തന്നെ അവളെയും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക (നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റോ ആഭരണത്തിന്റെ വിലയോ അവളെ അറിയിക്കേണ്ടതുമില്ല). അതിലൂടെ അവളുടെ ആവശ്യമെന്താണെന്ന് നേരിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിയും. ഒപ്പം അവളുടെ ശൈലിയ്ക്കനുസരിച്ച് ആഭരണം വാങ്ങാനുമാകും.



3. സ്വയം പഠിക്കൂ...



സ്വയം ഗവേഷണം നടത്തിയ ശേഷം മാത്രം മികച്ചൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുക. ഇത്രയും വേഗതയേറിയ ലോകത്ത് മികച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനുള്ളതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട്. ആൾക്കാരുമായി സംസാരിക്കൂ, ഫാഷൻ വൈവിധ്യങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കൂ, ഒപ്പം വിലയും. അവൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ആഭരണ ഫാഷൻ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തൂ, പറ്റുമെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗിനു പോകുമ്പോൾ ഒപ്പം ഒരു കൂട്ടുക്കാരിയെയും കൂടെ കൂട്ടാം. ജോയി ആലുക്കാസിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്‌സിനോട് സംസാരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അറിയിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഫാഷന്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കൂ, നിങ്ങളുടെ വാലന്റൈനുള്ള സർപ്രൈസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം. ഇവിടെ ജോയി ആലുക്കാസിൽ ഹൃദയത്തിൽ പതിയാവുന്ന എല്ലാ തരം ആഭരണങ്ങളും ഉണ്ട്. പ്രണയദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള "ബി മൈൻ" കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കായി ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശോഭനമാക്കുന്ന അമൂല്യവും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ ആഭരണ കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തീർച്ചയായും കണ്ടെത്താനാകും! തികച്ചും ആഡ്യത്വമുള്ള ഈ ആഭരണ ഫാഷനുകളിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും ഇഷ്ടമായിരിക്കും.



4. നല്ല റീട്ടെയിലറെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:



ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വിഷയം. ഒരു ആഭരണക്കടയിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ നന്നായി ഗവേഷണം നടത്തുക. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ജോയി ആലുക്കാസിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവുമായി സംസാരിക്കുക. അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായി കാണുക. മനസ്സിലുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ ഫാഷൻ, നിറം എന്നുതുടങ്ങി എല്ലാ സംശയങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവിനോട് ചോദിക്കാനാകും. മനോഹരമായ ഒരു പ്രണയദിനം ഒരുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഉറപ്പായും അവർക്ക് കഴിയും.

നഗരത്തിൽ പേരുകേട്ട നിരവധി ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഹൃദയം തുറന്ന് ഐ ലൗ യൂ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 'ബി മൈൻ' കളക്ഷൻ ജോയി ആലുക്കാസിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. നിങ്ങളിലെ പ്രണയമറിയിക്കാൻ ആർഭാടവും ആഡ്യത്വവും സമന്വയിപ്പിക്കാൻ ഈ വർഷം ജോയി ആലുക്കാസ് അവസരമൊരുക്കുകയാണ്.





ഓരോ ആഭരണത്തിനും ഓരോ കഥകളുണ്ടാകും പറയാൻ, ഇനി നിങ്ങളുടെ കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമയമാണ്. മനോഹരമായി നെയ്തെടുത്ത ഈ അമൂല്യമായ സമ്മാനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ അതിശയിപ്പിക്കൂ. താമസിക്കാതെ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ജോയി ആലുക്കാസ് ഷോപ്പിലേക്ക് പോകൂ, നിങ്ങളുടേത് മാത്രമായ അമൂല്യമായ ആ സമ്മാനം കണ്ടെത്തൂ.



ജോയി ആലുക്കാസിന്റെ 'ബി മൈൻ' കളക്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം.