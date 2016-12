ഈ സെൽഫി ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുമൊന്ന് മടിക്കും!!

സോഷ്യൽ മീഡിയ പറയുന്നു. ഈ സെൽഫിയെടുക്കാൻ ഇത്തിരി പാടുപെടും. ഐസ് ബക്കറ്റ് ചാലഞ്ച് പോലെ അത്ര ഈസിയല്ല സംഭവം എന്നതുതന്നെ കാരണം. പക്ഷേ ലോകമെങ്ങുമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഈ സെൽഫിയെടുക്കാൻ. വൺ ഫിംഗർ ചാലഞ്ച് ആണു സംഗതി.പേരു പോലെ തന്നെ ഒറ്റ വിരൽ കൊണ്ടു മറയ്ക്കേണ്ടതൊക്കെ മറച്ചുള്ളൊരു അഭ്യാസമാണ് ഈ സെൽഫി.

ജപ്പാനിലെ അനിമേഷൻ ക്യാരക്റ്റർ സ്കൈ ഫ്രീഡം എന്നതിലെ ഒരു സ്റ്റിൽ എടുത്താണ് സെൽഫി ചാലഞ്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് മുകളിലേക്കും ട്രൗസർ താഴേക്കും മാറ്റി കണ്ണാടിക്കു മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി. ഒറ്റ വിരൽ കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെ മേൽഭാഗവും താഴ്‌വശവും മറച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സെൽഫി എടുക്കാൻ തന്റേടം മാത്രം പോര നല്ല പരിശീലനവും വേണം.

വൺ ഫിംഗർ സെൽഫി എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നതു സംബന്ധിച്ചു എയ്മി ഡേവിഡ്സൺ യുട്യൂബിൽ ഒരു വിഡിയോ പോലും അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഗതി ഇങ്ങനെ ഹിറ്റ് ആയി മുന്നേറുമ്പോൾ ആദ്യം സെൽഫി എടുത്ത് അയച്ചത് ഭിന്നലിംഗ വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ഡെലിയ മെലഡി ആണ്. തന്റെ സെൽഫി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു. “Yes, I’m #transgender, yes my boobs are real, No, I haven’t had “The Surgery™” and yes, I nailed the #onefingerselfiechallenge.”

പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ വൺ ഫിംഗർ സെൽഫി ക്രേസ് കയറുമ്പോൾ വിമർശനവുമായി എത്തുകയാണ് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ. അശ്ലീലം എന്നാണ് പലരും ഇതിനോടു പ്രതികരിച്ചത്. തങ്ങളുടെ മകൾ സെൽഫി എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണു പല മാതാപിതാക്കളും.