സൈബർ ആക്രമണം; ചുട്ട മറുപടിയുമായി സിന്ധു ജോയ്

സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലും വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളിലുമെല്ലാമുള്ള വ്യക്തമായ നിലപാട് തുറന്നു പറയാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയോളം മികച്ച വേദിയില്ല. പക്ഷേ ഈ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ‍ അതിരുവിട്ടു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്രത്തില്‍ ഇടപെടുകയും പൊതുസമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്താലോ? പിന്നെ പരാതി നൽകുകയല്ലാതെ നോക്കി നില്‍ക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർഥവുമില്ല, . എസ്എഫ്ഐ മുൻ ​ നേതാവായിരുന്ന സിന്ധു ജോയിയും ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സൈബർ ആക്രമണത്താൽ പൊറുതിമുട്ടി പരാതി നൽകുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം സിന്ധു തന്നെയാണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്കെതിരെ അനാവശ്യമായി കുപ്രചരണങ്ങൾ പ്രചരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായി താനിട്ട പോസ്റ്റ് ഫാസിസ്റ്റുകളെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു പറയുന്നു സിന്ധു ജോയ്. ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടെ അനാവശ്യമായി മോർഫു ചെയ്തു പോസ്റ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നു പറഞ്ഞ സിന്ധു തനിക്കെതിരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞവരുടെ സന്ദേശങ്ങളും മറ്റും സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് ചെയ്ത് പങ്കുവച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സിന്ധു ജോയിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം താഴെ.

Friends, I am enforced to File case against Some cyber fascist's for cyber Abuse,not only under cyber laws but also under Section 509 of the Indian Penal Code which includes Insulting the modesty of a woman -When a person insults a woman by deliberately speaking words, making sounds, actions, so on...that person has committed the offence of insulting the modesty of a woman under Section 509 of the Indian Penal Code. It is a cognizable offence, thus the police must register an FIR on receiving a case.(ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകക്കെതിരെ അസഹിനീയമാം വിധം കുപ്രചരണങ്ങൾ സൈബർ ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായി ഞാൻ ഇട്ട പോസ്റ്റ്‌ സൈബർ ഫാഷിസ്റ്റ്‌ ക്കളെ വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.എതിർ അഭിപ്രായം പറയാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്.പക്ഷെ എതിർ അഭിപ്രായങ്ങൾ അനാവശ്യ തലങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും വ്യെക്തിപരമായി അവഹേളനങ്ങൾ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്റെ ഫോട്ടോകൾ ഉള്ള്പെടെ അനാവശ്യമായി മൊർഫ് ചെയ്തു നിരവധി പോസ്റ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപെടുകയാണ് .സ്ത്രീ മാതാവാണ്-ദേവിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം തരാംതാണ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വസ്തുത .ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച ചില പോസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയുന്നു .ഇനിയും ഉണ്ട് ധാരാളം .ഇതു കണ്ടു ഇവർക്ക് ജന്മം നൽകിയവർ ലജ്ജികട്ടെ!നിങ്ങള്ക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഇതു തന്നെ ആണ് . ഇനി ഇതൊന്നും കണ്ടിലെന്ന് നടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ നിയമപരമായി നീങ്ങുകയാണ് .പോസ്റ്റുകൾ ഇടുകയും,ചിത്രങ്ങൾ മൊർഫ് ചെയ്യുകയും അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തവർ എല്ലാം കുറ്റക്കാർ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക )