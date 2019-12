നടി റോമ പേര് മാറ്റി ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിനൊരുങ്ങുന്നു! കാരണം ഇതാണ്

ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നടി റോമ വീ​ണ്ടും​ ​മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ല്‍ സജീവമാകാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ​ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന ഒറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷക ഹൃദയം കൈയ്യടക്കിയ നടിയാണ് റോമ. നവാഗത സംവിധായനായ ​പ്ര​വീ​ണ്‍​ ​പൂ​ക്കാ​ട​ന്റെ ​ ​വെ​ള്ളേ​പ്പം​ ​എ​ന്ന​ ​ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​ വീണ്ടും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിനു മുന്നേ തന്റെ പേരിൽ ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന് തയാറായിരിക്കുകയാണ് നടി.

ഇംഗ്ലീഷിൽ റോമ (Roma) എന്ന് എഴുതുന്നതിനോടൊപ്പം H എന്ന അക്ഷരം കൂടി താരം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുതൽ താരത്തിന്റെ പേര് Romah എന്നായിരിക്കും. അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് ഇടവേള എടുത്തിരുന്ന താരം സംഖ്യാ ശാസ്ത്രപഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം. കൂടാതെ ജ്യോതിഷം, വാസ്തു എന്നിവയും പഠന വിഷയമാക്കുകയായിരുന്നു . ഈ പഠനത്തിലൂടെ പേരിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും സംഖ്യകൾക്കും വിലയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും തുടർന്ന് സ്വന്തം പേരിലും നടി തിരുത്തൽ വരുത്തുകയായിരുന്നു. ഇത്തരം പേരുമാറ്റൽ ബോളിവുഡ് മേഖലകളിലടക്കം സജീവമാണെന്ന് താരം പറയുന്നു

English Summery : Actress Roma Change her Name As per Numerology