ഇന്ന് പതിമൂന്നും വെള്ളിയാഴ്ചയും ; പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?

ഇന്ന് പതിമൂന്നും വെള്ളിയാഴ്ചയും ചേർന്നുവരുന്ന അപൂർവദിനം. കാലാകാലങ്ങളായി 13 എന്ന് അക്കത്തിനു മോശം അക്കമെന്ന ദുഷ്പ്പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ പതിമൂന്നും വെള്ളിയാഴ്ചയും ചേർന്നുവന്നാൽ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ?. സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ പോലും 13 എന്ന അക്കത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കാറില്ല. ഈ ദിവസം ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല എന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു മുമ്പുതന്നെ മനുഷ്യർ 13 നേയും വെള്ളിയാഴ്ചയെയും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു, അതിന്നും തുടരുന്നു.

സംഖ്യാശാസ്ത്രപ്രകാരം 13 കുഴപ്പക്കാരന്‍ തന്നെയാണെന്നാണ്. പതിമൂന്നിലെ ഒന്നും മൂന്നും കൂടിച്ചേരുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന നാലും അപകടകാരിയാണത്രേ. പാശ്ചാത്യർക്കിടയിലാണ് ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ കൂടുതൽ. 13 അക്ഷരങ്ങളുള്ള പേരു പോലും ഇവർ ഭയപ്പെടുന്നു, എന്നാല്‍ പാശ്ചാത്യരെപ്പോലെ അത്ര ഭയമൊന്നും നമ്മള്‍ ഭാരതീയര്‍ക്കു പതിമൂന്നിനോടില്ല എന്നുതോന്നുന്നു ഒരു ഫോബിയയ്ക്കപ്പുറം പ്രാധാന്യമൊന്നും പതിമൂന്നിനു നല്‍കേണ്ടതില്ല എന്നു തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രമതം. എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അല്‍പം ചില യാഥാര്‍ഥ്യം ഇതിലില്ലേ എന്നു നിങ്ങള്‍ക്കും തോന്നിയേക്കാം.

ജ്യോതിഷത്തില്‍ 12 രാശികള്‍, വര്‍ഷത്തില്‍ 12 മാസങ്ങള്‍, 12 മണിക്കൂര്‍ എന്തേ ഇതെല്ലാം 12 ല്‍ അവസാനിപ്പിച്ചത്? 13 ന് എന്തോ പന്തികേടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ 13 ല്‍ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നറിയാം, ഈ ലോകത്തില്‍ ചിലരുടെയെങ്കിലും ഭയം ചെന്നുനില്‍ക്കുന്നത് 13 ലും വെള്ളിയാഴ്ചയിലുമാണ്.



ചരിത്രത്തിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും പല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും ഉണ്ടായത് 13 എന്ന തിയതിയിലും വെള്ളി എന്ന ദിവസത്തിലുമായതാകാം ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ഈ ദിവസം ചെയ്യുന്ന ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വിപരീതഫലമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇത്തരം വിശ്വാസം മധ്യകാലഘട്ടത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിശ്വാസത്തിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ പലതു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഉത്ഭവം ഇന്നും അഞ്ജാതമാണ്.

English Summery : Why Friday the 13th is Unlucky Day