ലക്ഷം ദോഷം ശമിപ്പിക്കുന്ന വ്യാഴം ഇപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ പ്രതികൂലം

വ്യാഴം പിഴച്ചാല്‍ സര്‍വ്വതും പിഴച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. സർവേശ്വരകാരകനാണ് വ്യാഴം. നവഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായ വ്യാഴത്തിന് മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും നിയന്ത്രണമുണ്ട് . അതിനാൽ ജാതകത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ബലവും മറ്റേതിനെക്കാളും സുപ്രധാനമാണ്. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ദുർബലമായാലും വിപരീതമായാലും വ്യാഴം പൂർണബലവാനും അനുകൂലനുമാണെങ്കിൽ ജീവിതം ഐശ്വര്യകരമാകും. ബാക്കി ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ബലവത്തും വ്യാഴം പ്രതികൂലവുമാണെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും ആവും ഫലം .

ലക്ഷം ദോഷാൻ ഹന്തി ദേവേന്ദ്രപൂജ്യ: എന്നപ്രമാണവും ഇതു ശരിവയ്ക്കുന്നു . ലക്ഷം ദോഷം പോലും ബലവാനായ വ്യാഴത്തിന്റെ അനുകൂലനില കൊണ്ടോ നോട്ടം കൊണ്ടോ മാറും . ഇത്രയും പ്രാധാന്യമാണ് ഗുരു എന്ന വ്യാഴത്തിന് ജാതകത്തിലുള്ളത്.

ധന സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാരകനാണ് വ്യാഴം. അതിനാൽ വ്യാഴം അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ജീവിതപുരോഗതി ഉണ്ടാവാതെ എന്നും കഷ്ടതയോടെ അലയേണ്ടി വരും. ചെലവ് വർധിക്കൽ, അകാരണമായ കടബാധ്യതകൾ, മാനസിക സമ്മർദം , വിഷാദം , സന്താനങ്ങൾ മൂലം ദുരിതം, ബന്ധുജനകലഹം എന്നിവ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാഴം പ്രതികൂലമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും), മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരം അവസാന പകുതി, തിരുവാതിര, പുണർതം ആദ്യ മുക്കാൻ ഭാഗം), ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും), തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാന പകുതി, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ മുക്കാൻ ഭാഗം), വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും), മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാൽ ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതി), കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും) എന്നീ കൂറുകാർക്ക് വ്യാഴം ഇപ്പോൾ പ്രതികൂലമാണ് . അതിനാൽ ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം



വ്യാഴദോഷ പരിഹാരങ്ങൾ



വിഷ്ണുഭജനത്തോടെ വ്യാഴാഴ്ചദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ പരിഹാരമാർഗം. 12 അല്ലെങ്കിൽ 16 വ്യാഴാഴ്ച അടുപ്പിച്ചോ മാസത്തിൽ ഒന്നോ എന്ന രീതിയിൽ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാം. എല്ലാ വ്രതങ്ങളെയും പോലെ മനഃശുദ്ധി , ശരീരശുദ്ധി എന്നിവ പ്രധാനം. തലേന്ന് സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം അരിയാഹാരം ഉപേക്ഷിക്കുക .പിറ്റേന്ന് പൂർണ ഉപവാസമായോ ഒരിക്കലായോ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാം.

പ്രഭാതത്തിൽ നെയ് വിളക്ക് കൊളുത്തി ഗായത്രി ജപത്തിനു ശേഷം വിഷ്ണുഗായത്രി ജപിക്കുക . ഭഗവാന്റെ മൂലമന്ത്രമായ ഓം നമോ നാരായണായ നൂറ്റെട്ട് തവണ ജപിക്കുന്നതും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നതും സത്‌ഫലം നൽകും. പ്രഭാതത്തിൽ ശരീരശുദ്ധി വരുത്തിയ ശേഷം ഭാഗ്യസൂക്ത മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം .



വിഷ്ണുഗായത്രി മന്ത്രം



ഓം നാരായണായ വിദ്മഹേ

വാസുദേവായ ധീമഹി

തന്നോ വിഷ്ണു: പ്രചോദയാത്.



(ഒൻപത് പ്രാവശ്യം വിഷ്ണുഗായത്രി മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ കുടുംബ ഐക്യവും ഐശ്വര്യവർധനയും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനവും ലഭ്യമാകും.)



വ്യാഴാഴ്ച ദിനത്തിൽ മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ചന്ദനം തൊടുന്നതും ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ തുളസിച്ചെടി നനയ്ക്കുന്നതും ഐശ്വര്യ വർധനയ്ക്കു കാരണമാകും. വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ അന്നേദിവസം കഴിവതും സസ്യാഹാരം ശീലിക്കുക. ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനൊപ്പം ശ്രീരാമന്റെയും ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയുടെയും അനുഗ്രഹം ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നു.

വ്യാഴ പ്രീതി ഉണ്ടായാൽ ജീവിതത്തിൽ സർവസൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം.



