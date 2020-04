ജോലി സമ്മർദ്ദം അലട്ടുന്നുവോ ? മറികടക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം ഇതാ...

ജോലിയിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവർ കുറവല്ല . ജോലി ഭാരം മൂലമോ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന കാരണത്താലോ ഉണ്ടാവുന്ന മനോവിഷമം അലട്ടുന്നത്തിനു ജ്യോതിഷത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട് .

ഉദ്യോഗത്തിനുവേണ്ടി കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടാതിരിക്കുന്നവരും തന്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ തൊഴിൽ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവരും വായുപുത്രനായ ഹനൂമാനെ പ്രാർഥിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ് .രാമഭക്തനായ ഹനൂമാൻസ്വാമി ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം വായുവേഗത്തിൽ സാധിച്ചുതരും എന്നാണ് വിശ്വാസം .

ഓം ശ്രീ വജ്രദേഹായ രാമഭക്തായ വായുപുത്രായ നമോസ്തുതേ ഹനൂമാൻസ്വാമിയെ ഭജിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മന്ത്രമാണിത് .

ഈ മന്ത്രം ഭക്തിയോടെ 108 തവണ ജപിക്കുന്നത് തൊഴിൽ തടസ്സം നീങ്ങാൻ ഉത്തമമാണ്. കൂടാതെ നിത്യവും പ്രഭാതത്തിൽ പതിനൊന്നു തവണ ഹനുമാൻസ്വാമിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ചൊല്ലുന്നതും ഉത്തമമാണ്.ജപം ആരംഭിക്കേണ്ടത് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഹനൂമാൻ സ്വാമിക്ക് എല്ലാ സന്ധ്യയിലും തർപ്പണമുള്ളതിനാൽ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഹനുമദ്‌ പ്രീതികരമായ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.

ഹനൂമദ് പ്രീതി നേടിയ ഭക്തന് വീര്യം, ഓജസ്സ് ,ബുദ്ധികൂർമ്മത എന്നിവ സ്വായത്തമാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം .

English Summary : How can Employers Reduce Stress at Work