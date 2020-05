ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയും കൂർമജയന്തിയും ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർവദിനം

ഇന്ന് വൈശാഖമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവ് അഥവാ പൗർണമി ദിനം . ചാന്ദ്രരീതിയനുസരിച്ചുള്ള വൈശാഖമാസത്തിലെ വെളുത്ത വാവ് ദിവസമാണ് കൂർമജയന്തി ആയി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നത്.

ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ന് കൂർമജയന്തിയായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ദശാവതാരങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവതാരമാണ് കൂർമ്മം . വിഷ്ണു ഭഗവാന് സവിശേഷതയുള്ള വ്യാഴാഴ്ചയും കൂർമജയന്തിയും ചേർന്ന് വരുന്നതിനാൽ ഇന്നേ ദിവസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പൂജകൾക്കും പ്രാർഥനകൾക്കും സവിശേഷ ഫലസിദ്ധിയുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം .

അമൃത് ലഭിക്കാനായി ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും മന്ഥര പര്‍വതത്തെ കടകോലാക്കിയും വാസുകി എന്ന സര്‍പ്പത്തെ കയറാക്കിയും പാൽക്കടൽ കടഞ്ഞ ഐതീഹ്യം ഏവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ . പാലാഴിമഥന സമയത്തു മന്ഥര പർവതം സമുദ്രത്തിലാണ്ടു പോവുകയും ഇത് പൂർവസ്ഥിതിയിൽ എത്തിച്ചു മഥനം പൂർത്തീകരിക്കാനായാണ് ഭഗവാൻ ആമയായി അഥവാ കൂർമമായി അവതരിച്ചത് . നന്മ – തിന്മകൾ വിവേചിക്കപ്പെട്ടത് പാലാഴിമഥനത്തിലൂടെയാണെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഈ ദിനത്തിൽ ഭക്തിയോടെ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നത് കുടുംബൈശ്വര്യത്തിനു കാരണമാകും . കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ മൂലമന്ത്രമായ ' ഓം നമോ നാരായണായ' നൂറ്റെട്ട് തവണ ജപിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമാണ്.

ഒരിക്കൽ പാർവതിദേവി ശ്രീപരമേശ്വരനോട് ചോദിച്ചു , ദീർഘമായ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ളവര്‍ക്കല്ലേ ചൊല്ലുവാന്‍ കഴിയൂ. സാധാരണക്കാർക്ക് എന്നും ചൊല്ലുവാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? വിഷ്ണുസഹസ്രനാമജപപുണ്യം സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി ലഭ്യമാകുന്നതെങ്ങനെ ?

അതിനു ഭഗവാന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു .

'ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ

സഹസ്രനാമതത്തുല്യം രാമനാമ വരാനനേ



ശ്രീരാമനാമ വരാനന ഓം നമ ഇതി'



ഈ ശ്രീരാമ മന്ത്രം ഭക്തിയോടെ മൂന്നു തവണ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമജപപുണ്യം സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യമാകും.

