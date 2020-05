പൂജാമുറിയുടെ സ്ഥാനം തെറ്റിയാൽ ?

വീടിന്റെ വടക്കു കിഴക്കേ കോണിലും തെക്കു പടിഞ്ഞാറേ കോണിലും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഭാഗങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും പൂജാമുറി നിർമ്മിക്കാം. വായുവും വെളിച്ചവും സാധ്യമെങ്കിൽ വീടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തും പൂജാമുറിക്കു സ്ഥാനം ഉണ്ട് . നാലുകെട്ടാണെങ്കിൽ വടക്കിനിയിലോ കിഴക്കിനിയിലോ ആണ് ഉത്തമം.

വടക്കു കിഴക്കോ കിഴക്കു ഭാഗത്തോ ഉള്ള പൂജാമുറിയിൽ ഭഗവൽ ചിത്രങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറ് ദർശനമാക്കി വയ്ക്കാം . തെക്കു പടിഞ്ഞാറും പടിഞ്ഞാറും ഉള്ള പൂജാമുറിയിൽ കിഴക്കു ദർശനമായാണ് ഭഗവൽ ചിത്രങ്ങൾ വയ്ക്കേണ്ടത് .

പൂജാമുറിയിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും ദീപം വരുന്നതാണ് ഉത്തമം . ഏറ്റവും ചെറിയ പൂജാമുറിക്കു 1 .5 x 1 .5 മീറ്റർ ധ്വജ യോനി കണക്ക് അഭികാമ്യമാണ്‌ .

പൂജാമുറിയെന്നാൽ കുറച്ചു നേരം സ്വസ്ഥതയോടെ ഇരുന്ന് മനസ്സ് ശാന്തമാക്കാനല്ലനുള്ള ഒരിടം ആവണം . അതിനാൽ ആവശ്യത്തിന് കാറ്റും വെളിച്ചവും ലഭിക്കുന്നിടത്തായാൽ നല്ലത്‌ .

English Summary : Place of Pooja Room As per Vasthu