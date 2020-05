സർവദോഷങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന വ്യാഴം; അനിഷ്ടസ്ഥിതി തുടർന്നാൽ

ലക്ഷം ദോഷങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദേവ ഗുരുവാണു വ്യാഴം. ഏതു രാശിയിൽ നിന്നാലും ആ ഭാവത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു വിധികർത്താവിന്റെ സ്ഥാനമാണ് വ്യാഴം അലങ്കരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിധി വരെ അനുകൂല ഫലങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണു വ്യാഴം. ജാതകത്തിൻ ഗുരു ബലവാനായാൽ ജാതകൻ ജ്ഞാനിയും സുഖാനുഭവം ഉള്ളവനുമായിരിക്കും. ഗുരുവിന് ബലം കുറവായാൽ സുഖാനുഭവങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും. ജാതക പ്രശ്നാദികളിലും വ്യാഴത്തിന്റെ ഇഷ്ട സ്ഥിതിക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കി വരുന്നു.

ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും പ്രത്യേകം കാരകത്വങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലതിനെ യെല്ലാം ഓരോ ഗ്രഹവും പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സന്താനം, ധനം, സൗഭാഗ്യം, ജ്ഞാനം, ദൈവഭക്തി, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, വിദ്യ, മന്ത്രോപാസന, കീർത്തി തുടങ്ങിയവ വ്യാഴത്തിന്റെ കാരകത്വങ്ങളാണ്. ഒരു ഗ്രഹത്തിന് ബലം, അനുകൂല സ്ഥിതി ഇവ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാരകത്വമനുസരിച്ചുള്ള ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. മറിച്ചായാൽ ദോഷഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ സന്താനങ്ങൾ നല്ല നിലയിൽ വരണമെങ്കിൽ വ്യാഴം സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് പാപദൃഷ്ടിയില്ലാതെ നിൽക്കണം. വ്യാഴത്തിന്റെ അഞ്ചാംഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ, ശനി, രാഹു, ആദിത്യൻ, കേതു എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നില്ക്കുകയും അഞ്ചാം ഭാവാധിപന് പാപയോഗം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ പുത്രനാശമാണ് ഫലം. ലഗ്നത്തിലോ കർക്കടകരാശിയിലോ ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തോ ആണ് വ്യാഴം നില്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വൃക്തിക്ക് പൂർവജന്മസുകൃതം ഉണ്ടായിരിക്കും.

സ്ത്രീജാതകത്തിൽ ഗുരു ബലം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വ്യാഴം ചന്ദ്രന്റെ രണ്ടിലോ അഞ്ചിലോ ഏഴിലോ ഒൻപതിലോ പതിനൊന്നിലോ നില്ക്കുന്നത് ഉത്തമം ആണ്. ഗുരുവിനോട് പാപികൾ ചേർന്നോ അനിഷ്ട സ്ഥാനത്തോ നിന്നാൽ ആ സ്ത്രീക്കു ദുരിതാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

വ്യാഴം അനിഷ്ട സ്ഥാനത്തു നിന്നാൽ ജ്വരം, കഫരോഗങ്ങൾ, കർണ രോഗം, പ്രമേഹം, ദേഹപീഡ, ധർമദൈവകോപം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈശ്വരവിശ്വാസത്തോടെയും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തോടെയും ഉള്ള ജീവിതചര്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സർവേശ്വര കാരകനായ വ്യാഴം നന്മകൾ നല്കും.



