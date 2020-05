ഓർമശക്തി വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉത്തമ മാർഗം

വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്നാണല്ലോ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധി, ഓർമ്മ, വിദ്യ എന്നിവയുമായി ബുധഗ്രഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട്. ജാതകപ്രകാരം ബുധൻ ശക്തനെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാമേഖലകളിലും ശോഭിക്കാൻ കഴിയും.

നവഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായ ബുധദേവൻ ഓർമശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി, ജ്ഞാനം എന്നിവയ്ക്ക് അധിപനാണ്. അതിനാൽ വിദ്യാകാരകൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ജാതകപ്രകാരം ബുധൻ ദുർബലനാണെങ്കിൽ വിദ്യയിൽ ശോഭിക്കാനാവില്ല. എത്ര നന്നായി പരിശ്രമിച്ചാലും സമയമാവുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുപോവുന്നതു മിക്കവരുടെയും പ്രശ്നമാണ്. ബുധന്റെ മൗഢ്യമാണിതിന് കാരണം. ഇക്കൂട്ടർക്ക് ആശയങ്ങള്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരിക, പലകാര്യങ്ങളും ഓർത്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്‌ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ബുധന് വക്രദൃഷ്ടിയുള്ളവർ കൗശലക്കാരും കുബുദ്ധി കാണിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. ജാതകത്തില്‍ ബുധന്‍ ദുർബലനായിരിക്കുന്നവർ ഏതു കാര്യത്തിനും ഉൽകണ്ഠാകുലരായിരിക്കും. ബുധന്റെ ബലമില്ലായ്മ വ്യക്തികളിൽ പലതരം ദുശീലങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം.

ബുധദേവപ്രീതി വരുത്തുകയാണ് ഇതിനുള്ള പോംവഴി. ബുധപ്രീതിക്കു ഏറ്റവും പ്രധാനം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭജനമാണ് . ബുധനാഴ്ചദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നതും പച്ചനിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ബുധപ്രീതിയ്ക്ക് ഉത്തമമാർഗ്ഗമാണ്. നിത്യേന ഗണപതി വന്ദനത്തിനുശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് ബുധദോഷത്തിന് പരിഹാരമാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പന് പച്ചനിറത്തിലുള്ള പട്ടു സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്.ബുധദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ വിദ്യയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയാൽ ലക്ഷ്മീദേവി നമ്മിൽ താനേ വരും.

നിത്യവും അർഥം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് വിദ്യാഗോപാലമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമഫലം നൽകും. കുട്ടികളിൽ ഓർമശക്തിയും ഏകാഗ്രതയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും വർധിപ്പിക്കാൻ ഉത്തമമാർഗ്ഗവുമാണിത് .കുറഞ്ഞത് ഒൻപതു തവണയെങ്കിലും ഈ മന്ത്രം ജപിക്കണം.

വിദ്യാഗോപാലമന്ത്രം

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ സര്‍വജ്ഞ ത്വം പ്രസീദമേ/

രമാ രമണ വിശ്വേശാ വിദ്യാമാശു പ്രയച്ഛമേ//

അർഥം - പാപനാശിനിയും ലക്ഷ്മീപതിയും ലോകനാഥനും സര്‍വജ്ഞനുമായ അല്ലയോ കൃഷ്ണാ എനിക്ക് വേഗത്തില്‍ വിദ്യ നല്‍കിയാലും.

ബുധപ്രീതിക്കായി പച്ചനിറമുള്ള രത്നമായ മരതകം ധരിക്കാം. പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഈ രത്നം ധരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി എന്നിവ വർധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പക്ഷേ മേടം, കർക്കിടകം, വൃശ്ചികം എന്നീ ലഗ്നക്കാർ മരതകം ഒഴിവാക്കണം. ഗായത്രി മന്ത്രത്തോടൊപ്പം ബുധഗായത്രി നിത്യേന ജപിക്കുന്നതും ദോഷപരിഹാരമാണ്.

ബുധഗായത്രി

ഓം ഗജധ്വജായ വിദ്മഹേ

ശുകഹസ്തായ ധീമഹി

തന്നോബുധഃ പ്രചോദയാത്

