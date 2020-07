ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയും ഏകാദശിയും , ജപിക്കേണ്ട സവിശേഷ മന്ത്രം

ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയും ഏകാദശിയും കർക്കടകം ഒന്നും ചേർന്ന് വരുന്ന സവിശേഷദിനം . അറിയാതെപോലും വിഷ്ണുനാമം ജപിക്കുന്നത് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കു ഉത്തമമാണ്. ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായ ശ്രീരാമനെ രാമാഷ്ടകം ജപിച്ചുകൊണ്ടു വന്ദിക്കാം. വ്യാസവിരചിതമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന സ്തുതിയാണ് ശ്രീരാമാഷ്ടകം അഥവാ രാമാഷ്ടകം . പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ എട്ടു ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളടങ്ങിയ ശ്രീരാമസ്തുതിയാണിത് .സംഘർഷനിർഭരമായ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് മാനസിക സന്തുലനാവസ്ഥ ലഭിക്കുന്നതിന് രാമാഷ്ടക ജപം അതിവിശേഷമാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു .

ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽപ്പോലും പതറാതെ സ്വധർമ്മം പാലിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്രീരാമൻ . ദുഷ്ട നിഗ്രഹത്തിനായി പോകവേ അവിചാരിതമായ വിവാഹം , കിരീടധാരണത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പ് പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്നതിനായി രാജ്യഭരണം വെടിയൽ, തുടർന്ന് രാജ്യം തന്നെ വെടിയൽ, ഒട്ടും പരിചിതമല്ലാത്തതും അപകടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായ വനത്തിലൂടെ യൗവ്വനയുക്തയായ ഭാര്യയ്ക്കും സഹോദരനുമൊപ്പം അലയൽ, ഇതിനിടയിൽ ഭാര്യ അപഹരിക്കപ്പെടുക തുടർന്ന് അസാമാന്യമായ തരത്തിൽ സീതയെ തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തൽ , കൈലാസം പോലും അമ്മാനമാടിയ രാവണനുമായി യുദ്ധം കുറിക്കൽ, ഉഗ്രപ്രതാപിയായ രാവണനെ വധിച്ച് സീതയെവീണ്ടെടുക്കൽ, മടങ്ങി സ്വദേശത്തെത്തി അധികം കഴിയും മുൻപ് പ്രജകളുടെ വാക്കിനു മുൻ‌തൂക്കം നൽകി സ്വപത്നിയെ ഉപേക്ഷിക്കൽ , സ്വന്തം മക്കളെ ഒരുനോക്കു കാണാനാവാതെ ജീവിക്കൽ എന്നിങ്ങനെ നിരന്തര പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും ധർമ്മം വെടിയാതിരുന്ന ശ്രീരാമനോളം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ കഴിവുള്ള മൂർത്തിയില്ല. മനോജയം നേടിയ ഹനുമാൻ ശ്രീരാമദാസനായി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വ്യംഗ്യാർത്ഥം തന്നെ ഇതാണ് .

മനസ്സിന്റെ ആകുലത കുറയ്ക്കുവാൻ ശ്രീരാമ അഷ്ടകം ജപിച്ചു ശീലിക്കുക .



ഭജേ വിശേഷസുന്ദരം സമസ്തപാപഖണ്ഡനം

സ്വഭക്തചിത്തരഞ്ജനം സദൈവ രാമമദ്വയം



ജടാകലാപശോഭിതം സമസ്തപാപനാശകം

സ്വഭക്തഭീതിഭഞ്ജനം ഭജേ ഹ രാമമദ്വയം



നിജസ്വരൂപബോധകം കൃപാകരം ഭവാപഹം

സമം ശിവം നിരഞ്ജനം ഭജേ ഹ രാമമദ്വയം



സഹപ്രപഞ്ചകല്‍പിതം ഹ്യനാമരൂപവാസ്തവം

നിരാകൃതിം നിരാമയം ഭജേ ഹ രാമമദ്വയം



നിഷ്പ്രപഞ്ചനിര്‍വികല്‍പനിര്‍മലം നിരാമയം

ചിദേകരൂപസന്തതം ഭജേ ഹ രാമമദ്വയം



ഭവാബ്ധിപോതരൂപകം ഹ്യശേഷദേഹകല്‍പിതം

ഗുണാകരം കൃപാകരം ഭജേ ഹ രാമമദ്വയം



മഹാവാക്യബോധകൈര്‍വിരാജമനവാക്പദൈഃ

പരബ്രഹ്മ വ്യാപകം ഭജേ ഹ രാമമദ്വയം



ശിവപ്രദം സുഖപ്രദം ഭവച്ഛിദം ഭ്രമാപഹം

വിരാജമാനദൈശികം ഭജേ ഹ രാമമദ്വയം



രാമാഷ്ടകം പഠതി യഃ സുകരം സുപുണ്യം

വ്യാസേന ഭാഷിതമിദം ശൃണുതേ മനുഷ്യഃ



വിദ്യാം ശ്രിയം വിപുലസൌഖ്യമനന്തകീര്‍തിം

സമ്പ്രാപ്യ ദേഹവിലയേ ലഭതേ ച മോക്ഷം

ഇതി ശ്രീവ്യാസവിരചിതം രാമാഷ്ടകം സമ്പൂര്‍ണം

English Summary : Importance of Ekadashi comes in Thursday