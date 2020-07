വീട്ടിൽ ബലിതർപ്പണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം?

പിതൃസ്മരണയുമായി കർക്കടകവാവ് തിങ്കളാഴ്ച. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പുണ്യതീർഥ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കർക്കടകവാവുദിനത്തിൽ ബലിതർപ്പണം സാധ്യമല്ലാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട്, സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്തു തന്നെ ബലിയിടുക എന്നതാണു ചെയ്യാവുന്നത്.

എവിടെയൊക്കെബലികർമം ചെയ്യാം എന്ന ചോദ്യത്തിനു പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിരുന്ന മറുപടി ‘ഇല്ലം, വല്ലം, നെല്ലി’ എന്നായിരുന്നു. ഇല്ലം എന്നാൽ സ്വന്തം വീട്. വല്ലം എന്നാൽ തിരുവല്ലം. നെല്ലി തിരുനെല്ലിയും.

തിരുവനന്തപുരംജില്ലയിലെ തിരുവല്ലം, വയനാട് ജില്ലയിലെ തിരുനെല്ലി എന്നീ പുണ്യകേന്ദ്രങ്ങൾക്കു പുറമേ വർക്കല, ആലുവ മണപ്പുറം, തിരുനാവായ തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ ഒട്ടേറെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ബലിതർപ്പണത്തിന് ആയിരങ്ങൾ എത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കൊല്ലം അവരവരുടെ വീടുകളിൽത്തന്നെ ബലിയിടാനാണ് ആചാര്യന്മാരും നിർദേശിക്കുന്നത്.

സ്വന്തം വീട്ടിൽ ബലിയിടുന്നതിനു പുണ്യതീർഥങ്ങളിൽ ബലിയിടുന്നതിനെക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് ‘ഇല്ലം, വല്ലം, നെല്ലി’ എന്ന ചൊല്ലിൽ നിന്നു വ്യക്തം. ആദ്യം വരുന്നത് ഇല്ലം തന്നെ.

മൺമറഞ്ഞുപോയപൂർവികരെ പിതൃക്കൾ എന്നു സങ്കൽപിച്ച് ആ ഓർമകൾക്കു മുന്നിൽ അഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതാണു ബലിതർപ്പണം. നമ്മെ നാമാക്കിയ പൂർവികരെ സ്മരിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഊർജം നേടുക എന്നതാണു ബലിതർപ്പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം. ആത്മാവിന് എള്ളും വെള്ളവും കൊടുക്കുക എന്നാണു പറയുക. തിലോദകം എന്ന വാക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുതന്നെ. അതുകൊണ്ടു ബലിതർപ്പണത്തിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എള്ളും വെള്ളവും തന്നെ. ബലിതർപ്പണച്ചടങ്ങുകൾക്കു പ്രാദേശികമായും മറ്റും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എങ്കിലും അടിസ്ഥാനതത്വം പൂർവികരെ വണങ്ങുക എന്നതു തന്നെ.

∙ ബലിതർപ്പണത്തിന് ഒരുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ

എള്ള്,

ശുദ്ധമായ വെള്ളം

ഉണക്കലരി

ചെറൂളപ്പൂവ്,

ചന്ദനം

ദർഭപ്പുല്ല്

നാക്കിലകൾ

നിലവിളക്ക്, എണ്ണ, തിരി

കിണ്ടി (അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള ഏതെങ്കിലും പാത്രം)

വിരലിൽ അണിയാൻ ദർഭപ്പുല്ലു കൊണ്ടുള്ള പവിത്രക്കെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്ന്.

∙ ശ്രാദ്ധമാണെങ്കിലും ബലിതർപ്പണമാണെങ്കിലും തലേന്ന് ‘ഒരിക്കൽ’ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ആഹാരം പാടുള്ളൂ എന്ന അർഥത്തിലാണ് ‘ഒരിക്കൽ അനുഷ്ഠിക്കുക’ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത്, തലേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് സാധാരണ പോലെ ഊണു കഴിക്കാം. രാത്രി ഊണ് പാടില്ല. രാത്രി പൂർണ ഉപവാസമാണു വേണ്ടത്. എങ്കിലും അരിയാഹാരം ഒഴിവാക്കി മറ്റെന്തെങ്കിലും ലഘുഭക്ഷണം ആകാം എന്ന ആചാരമാണ് ഇപ്പോൾപൊതുവേയുള്ളത്. കർക്കടകവാവു ദിവസവും തലേന്നും മത്സ്യ–മാംസാദികൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം.

∙ കർക്കടകവാവു ദിവസം അതിരാവിലെയാണു ബലിതർപ്പണച്ചടങ്ങു നടത്തേണ്ടത്. മുറ്റത്തിന്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് തെക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞ് ഇരുന്നു ബലിയിടണം. ബലിയിടുന്ന സ്ഥലം നേരത്തേ തന്നെ ചാണകം മെഴുകി വൃത്തിയാക്കണം.

∙ ബലിതർപ്പണസ്ഥലത്തിനടുത്ത് പ്രത്യേക അടുപ്പു കൂട്ടി ബലിച്ചോറ് (കവ്യം) തയാറാക്കണം. ചിലയിടങ്ങളിൽ വാഴയണ കൊണ്ട് അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. അഞ്ചോ ആറോ ഉരുളയ്ക്കുള്ള ബലിച്ചോറ് ആണു വേണ്ടത്. ഇതിനായി ഉണക്കലരി വേണ്ടത്രവെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിക്കണം. വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാതെ വറ്റിച്ചാണു ബലിച്ചോറ് തയാറാക്കുന്നത്. ഇതാണു ബലിപിണ്ഡമായി സമർപ്പിക്കുന്നത്.

∙ ബലിതർപ്പണത്തിനു മുന്നോടിയായി കിണ്ടിയിൽ വെള്ളമെടുത്ത് തീർഥം ഉണ്ടാക്കണം.

‘‘ഗംഗേ ച യമുനേ ചൈവ

ഗോദാവരി സരസ്വതി

നർമദേ സിന്ധു കാവേരി

ജലേസ്മിൻസന്നിധിം കുരു’’ എന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലി പുണ്യനദികളെയെല്ലാം ആവാഹിക്കുന്നു എന്ന സങ്കൽപത്തിൽ രണ്ടു കയ്യിലും പുഷ്പമെടുത്ത് സങ്കൽപിച്ച് കിണ്ടിയിലെ വെള്ളത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം. ഈ തീർഥം കൊണ്ടാണു തുടർന്നുള്ള തർപ്പണച്ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യേണ്ടത്. തർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ വലതുകയ്യിന്റെ മോതിരവിരലിൽ പവിത്രം ധരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

∙ നിലവിളക്കു കത്തിച്ചുവച്ച് അതിനു മുന്നിൽ നാക്കില വച്ച് അതിൽ ദർഭപ്പുല്ല് വയ്ക്കണം. ഈ ദർഭപ്പുല്ലിലേക്ക് പിതൃക്കളെ ആവാഹിക്കുന്നതായി സങ്കൽപിക്കണം. ഗുരുകാരണവന്മാരെയും കുടുംബത്തിലെ ധർമദൈവങ്ങളെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കണം. തുടർന്ന്, മൺമറഞ്ഞുപോയ പിതൃക്കളെ സങ്കൽപിച്ച് ദർഭയിലേക്ക് എള്ള്, വെള്ളം, ചന്ദനം, പുഷ്പം എന്നിവ അർപ്പിക്കണം. സാധാരണ പൂജകളിൽ ‘സ്വാഹാ’ എന്നു പറഞ്ഞു സമർപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം പിതൃകർമങ്ങളിൽ ‘സ്വധാ’ എന്നാണു പറയുന്നത്.

തുടർന്ന്ഉരുളകൾ ഓരോന്നായി ദർഭയിൽ വച്ച് അതിൽ എള്ളും വെള്ളവും ചന്ദനവും പുഷ്പവും സമർപ്പിക്കുക. തുടർന്ന് പൂർവികരെ മുഴുവൻ സങ്കൽപിച്ച് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുക.

(വേവിച്ച ഉരുളകൾക്കു പകരം ഉണക്കലരി തന്നെ അതേപടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ട്.)

അർപ്പണങ്ങൾക്കുശേഷം പിതൃക്കളെ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നതായി സങ്കൽപിച്ച് പ്രാർഥിക്കണം.

പിണ്ഡം സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൈ നനച്ചു കൊട്ടണം. ഇതു കേട്ട് കാക്ക വന്നു ബലിപിണ്ഡമെടുത്താൽ പിതൃക്കൾ കഴിച്ചുവെന്നാണ് വിശ്വാസം. പിന്നീട്, ബലിയിട്ടഇലകൾ ദർഭകളും പൂവും എള്ളും എല്ലാം സഹിതം എടുത്ത് ജലാശയത്തിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആചാരം. കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞുനിന്ന് ഇല സഹിതം പിന്നിലേക്ക് ഇടുകയാണു ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തൊന്നും ജലാശയം ഇല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അവ ഇടാം. തർപ്പണച്ചടങ്ങിനു ശേഷം വീണ്ടും കുളി കഴിയുന്നതോടെ ബലിതർപ്പണം പൂർത്തിയാകും.

English Summary : How to do Bali Tharppanam at Home