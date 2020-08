കലികാല ദോഷങ്ങൾ നീങ്ങാൻ ഈ മാർഗ്ഗം

മനസ്സ് ശാന്തമാവുന്നതിനും ഏതു പ്രതിസന്ധികളേയും നേരിടാനുള്ള മനക്കരുത്ത് ലഭിക്കുന്നതിനും ദേവീ ഭജനം ഉത്തമമാണ് . ഇച്ഛാശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി എന്നീ മൂന്നുശക്തികളും ദേവിയിൽ നിഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നു . ഭഗവതിയുടെ ആയിരം നാമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലളിതാസഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നത് ദേവീപ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗമാണ്. ദേവീ പ്രീതിയുടെ സകലദുരിതങ്ങളും നീങ്ങും എന്നാണ് വിശ്വാസം

നിത്യവും ജപിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ രോഗദുരിതം, ദാരിദ്ര്യം എന്നിവ ഉണ്ടാവുകയില്ല. കുടുംബൈശ്വര്യം വർധിക്കുകയും ക്ലേശങ്ങൾ അകലുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ജാതകദോഷം, ഗ്രഹപ്പിഴാദോഷങ്ങൾ എന്നിവയൊന്നും അലട്ടുകയുമില്ല. ഉത്തമസന്താനസൗഭാഗ്യത്തിനും, സന്താനപുരോഗതിക്കും, വൈധവ്യദോഷനാശത്തിനും, ദീർഘായുസ്സുണ്ടാവാനും ലളിതസഹസ്രനാമജപം ഉത്തമമാണ്.

അർഥം അറിഞ്ഞു ജപിക്കുന്നത്‌ ഇരട്ടി ഫലം നൽകുമത്രേ. നിത്യവും ചൊല്ലാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം പൗർണ്ണമി, അമാവാസി, വെള്ളിയാഴ്ച എന്നീ ദിനങ്ങളിൽ ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക.

