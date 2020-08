സൂര്യദേവന് പ്രാധാന്യമുള്ള ചിങ്ങമാസം

Sagar Island: A devotee offering evening prayers to the Sun on the occasion of 'Makar Sankranti' at Gangasagar (Sagar Island) on Sunday. PTI Photo by Swapan Mahapatra (PTI1_14_2018_000164B)