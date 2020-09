ഭവനത്തിലെ അടുക്കള ഇങ്ങനെയോ? എങ്കിൽ

വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കുമ്പോൾ അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൽപിക്കാറുണ്ട്. വീടിന്റെ പ്ലാൻ തയാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ഉചിതം.

അടുക്കളയ്ക്ക് വായുസഞ്ചാരവും വെളിച്ചവും വളരെ പ്രധാനമാണ്. കൂടുതൽ സമയം ചെലവിടുന്ന സ്ഥലമായതു കൊണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇത് പ്രധാന ഘടകമാണുതാനും.

അടുക്കളയുടെ സ്ഥാനമനുസരിച്ചു ഓരോ ഫലങ്ങളാണ് കൽപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു. വടക്കു കിഴക്കേ മൂലയിലായാൽ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ചയും പുരോഗതിയും ഫലമായി പറയുന്നു. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂലയിലെങ്കിൽ വരവുണ്ടെങ്കിലും ചെലവിന്റെ ആധിക്യം മൂലം ധനക്ലേശം വർധിക്കും. മനോവിഷമങ്ങൾക്കൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചു കഴിയാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതെയും വരാം .

കിഴക്ക് തെക്കേമൂലയിലാണ് അടുക്കളയെങ്കിൽ പ്രബലരായ സന്താനങ്ങളും കുടുംബസന്തോഷവും, ആഹാരത്തിൽ തൃപ്തിയുമാണ് ഫലം.

തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ മൂലയിലാണ് അടുക്കളയെങ്കിൽ രോഗവും മനക്ലേശവും ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയുന്നു.

English Summary : Best Kitchen Position as per Vasthu