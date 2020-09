പലർക്കും കേട്ട് പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒന്നായിരിക്കും സുകൃതഹോമം. പഴയ കാലത്തെ കാർണവർ കുടുംബത്തിൽ അനർഥം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മറ്റും' സുകൃതക്ഷയം ' എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. ദുഷ്കൃതത്തിനു വിപരീതമാണു സുകൃതം. പൂർവജന്മത്തിലോ ഈ ജന്മത്തിലോ നമ്മളോ നമ്മുടെ പൂർവികരോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്ത ദുഷ്കർമങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായി പുണ്യം വർധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സുകൃതഹോമം നടത്തുന്നത്. ഇത് ഒരു പ്രധാന ഹോമം ആണ്. കേരളത്തിൽ ഇത് സുകൃതഹോമം എന്നും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗായത്രിഹോമംഎന്നുമാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗുരുവായൂരിലും മറ്റു മഹാക്ഷത്രങ്ങളിലും ഇതു നടത്താറുണ്ട്.

ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ തന്നെ ദുരിതങ്ങൾ മാറുന്നതാണ്. ചുരുങ്ങിയത് ആറു പേർ ചെയ്യുന്ന കർമമാണിത്. ഹോമം ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പിറകിൽ ഒരു ദർഭയുടെ അറ്റം സ്പർശിക്കുന്ന തരത്തിൽ (തൊട്ട് ഇരുന്നു) ജപിക്കുന്നതിനെ അനുജപം എന്നു പറയുന്നു. ഒരാൾ ഹോമിക്കുമ്പോൾ അത്രയും സംഖ്യ പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ജപിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ നാൽപത്തി എണ്ണായിരം ഉരു ജപിച്ച് ഹോമിച്ച ഫലം ഉണ്ടാകും.

സൂര്യഗായത്രി മന്ത്രം മന്ത്രരാജൻ ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ ജപിക്കുന്നത്. മൂന്നു ദിവസം ആയിട്ടാണിത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. ഇരുപത്തിനാലായിരം ഉരു മന്ത്രം ജപിച്ചാണു ഹോമം. പ്ലാശിന്റെ ചമത, നെയ്യ്, ഹവിസ്സ് (വെള്ള നിവേദ്യം), നെയ്യ് എന്നീ ക്രമത്തിൽ ആണ് ഹോമിക്കുന്നത്. ഹോമകുണ്ഡത്തിന് അരികിൽ കളം വരച്ചു വിഷ്ണുവിനു പൂജ ചെയ്തിട്ടാണു ഹോമം നടത്തുന്നത്.

സന്താനദുരിതം, രോഗദുരിതം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങിയവ മാറാനാണ് ഈ ഹോമം പ്രധാനമായും നടത്തുന്നത്.

ഗായത്രീദേവി, സൂര്യൻ, മഹാവിഷ്ണു എന്നീ മൂർത്തികളെ സങ്കൽപിച്ചാണ് ഈ ഹോമം നടത്തുന്നത്. പല കർമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ദുരിതങ്ങൾ വിട്ടുമാറുന്നില്ല എങ്കിൽ സുകൃതഹോമം മാത്രമാണു പരിഹാരം. ബുദ്ധിയും ചിന്തയും പ്രവർത്തിയും നേരെയാകാൻ ഇതു സഹായിക്കും. നമ്മുടെ പാപം കുറച്ചു പുണ്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഹോമം ഒരിക്കലെങ്കിലും നടത്തുന്നത് അത്യുത്തമമാണ്. ചെലവേറിയ ഈ ഹോമം നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഹോമം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പങ്കെടുത്താൽ പോലും ഫലം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അനുഭവം.

