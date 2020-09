മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ 3 എളുപ്പമാർഗ്ഗങ്ങൾ

ഇക്കാലത്തു ബഹുജനങ്ങളെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് മാനസിക സമ്മർദം . അത് തൊഴിൽ ക്ലേശം മൂലമോ തൊഴിൽ നഷ്ടം മൂലമോ സാമ്പത്തിക രോഗദുരിതങ്ങൾ മൂലമോ ആവാം. മടി കൂടാതെ ചില ചിട്ടകൾ പാലിച്ചാൽ ഇത്തരം സമ്മർദങ്ങളെ നേരിടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനായി നമ്മുടെ പൂർവികർ പ്രധാനമായും മൂന്നുകാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അതവർ തങ്ങളുടെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

1 . പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും പ്രാർഥിക്കുക. അവനവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രാർഥനകൾ സദ്‌ഫലം നൽകും എന്നാണു വിശ്വാസം. സ്‌നാനാനന്തരം പ്രാർഥിക്കുന്നത് നന്ന്. അതിനു സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കാലും കൈയും മുഖവും കഴുകി ഭസ്മം ധരിച്ച ശേഷം ഭഗവൽ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാം. പ്രാർഥനയിൽ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താം. പ്രാർഥനയുടെ പൂർണ ഫലം ലഭിക്കാൻ ആദിപരാശക്തിയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് നിത്യവും ലളിതാസഹസ്രനാമം ജപിക്കുക.

2. കഴിയാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക. മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ ശുദ്ധമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് വ്രതങ്ങൾ. വ്രത സമയത്ത് ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തികളിലും ഉള്ള മിതത്വം കൂടുതൽ അനുകൂല ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നാണ് പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്നത്.

3. രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താനും മനോബലം വർധിപ്പിക്കാനും ഭാരതീയ ഋഷീശ്വരന്മാർ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച മാർഗമാണ് യോഗ. ജീവിത ശൈലീ രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ യോഗ , മെഡിറ്റേഷൻ എന്നിവയിലൂടെ സാധിക്കും.

