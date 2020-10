വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ എഴുത്തിന് ഇരുത്താമോ ? ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്നതിന്റെ ചിട്ടകൾ എന്തെല്ലാം ? എന്തെല്ലാമാണ് എഴുതിക്കേണ്ടത് ? എന്നിവയെക്കുറിച്ചു വിശദമാക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ ശ്രീ ഹരി പത്തനാപുരം . ഒക്ടോബർ 26 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 6 .13 മുതൽ 7 .42 വരെയാണ് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുകൂലസമയം

English Summary : Rituals in Vidyarambham at Home by Hari Pathanapuram