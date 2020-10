ഇത്തവണ സ്കന്ദഷഷ്ഠി വൃശ്ചികത്തിൽ , കാരണം

എല്ലാ വർഷവും സ്കന്ദ ഷഷ്ഠി തുലാമാസത്തിലാണ്. തിഥിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഷഷ്ഠി കണക്കാക്കുന്നത്. കറുത്തവാവ് (അമാവാസി ) കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പൗർണമി (വെളുത്ത വാവ്) വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ വെളുത്തപക്ഷമായി കണക്കാക്കുന്നു .വെളുത്ത പക്ഷത്തിൽ പ്രഥമ ,ദ്വിതീയ, ത്രിതീയ ,ചതുർഥി,പഞ്ചമി ഷഷ്ഠി ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളെ തിഥികളായി കണക്കാക്കുന്നു.

അമാവാസി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വെളുത്തപക്ഷത്തിലെ 6–ാം ദിനം ഷഷ്ഠിയായി ആചരിക്കും. 2020ലെ കലണ്ടറിൽ ഒക്ടോബർ 22 (തുലാം ആറ്) ഷഷ്ഠി എന്ന് രേഖപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഷഷ്ഠി ആചരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 21 ന് ആണ് കാരണം- സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം ആറേകാൽ നാഴിക ഒരു തിഥി ഉണ്ടങ്കിലെ അത് ആചരിക്കുകയുള്ളു, ഉദയാൽ തിഥി ആറേ കാൽ നാഴിക ഇല്ല എങ്കിൽ തലേ ദിവസം ആ തിഥി ആചരിക്കും. ഒക്ടോബർ 22 ന് ഉദയാൽ ഷഷ്ഠി ആറേകാൽ നാഴിക ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഷഷ്ഠി ഒക്ടോബർ 21 ന് ആണ് ആചരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്കന്ദ ഷഷ്ഠി അല്ല.

സ്കന്ദഷഷ്ഠി ( ശൂര സംഹാര ദിനം ) ആചരിക്കുന്നത് ചന്ദ്ര മാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. കാർത്തിക മാസത്തിലാണ് അത്. വെളുത്തപക്ഷത്തിൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രം വരുന്ന മലയാള മാസമാണ് (കൊല്ലവർഷം) കാർത്തിക മാസം. കാർത്തിക മാസത്തിലാണ് സ്കന്ദഷഷ്ഠി ആചരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം തുലാമാസത്തിൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രം കറുത്ത പക്ഷത്തിൽ വരുന്നതിനാൽ തുലാമാസത്തിലെ ഷഷ്ഠി സ്കന്ദഷഷ്ഠിയായി ആചരിക്കുന്നില്ല.

അടുത്ത മാസമായ വൃശ്ചികമാസത്തിൽ വെള്ളത്തപക്ഷത്തിൽ കാർത്തിക വരുന്നതിനാൽ (കാർത്തിക മാസം) ഈ വർഷം വൃശ്ചികമാസത്തിലെ ഷഷ്ഠി ദിനമായ നവംബർ 20 (വൃശ്ചികം 5) സ്കന്ദഷഷ്ഠിയായി ആചരിക്കുന്നു.

∙ ഐതിഹ്യം

സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രീതികരമായ ഷഷ്ഠി വ്രതത്തിന്റെ ഐതിഹ്യം ഇപ്രകാരമാണ്.: ഒരിക്കൽ ശൂര പത്മാസുരനും സുബ്രഹ്മണ്യനും തമ്മിൽ ഘോരമായ യുദ്ധം ഉണ്ടായി. മായയാൽ അസുരൻ തന്നെയും ദേവനേയും മറ്റു ഉള്ളവർക്ക് അദൃശ്യനാക്കി ,ഭഗവനെ കാണാതെ വിഷമിച്ച ദേവഗണങ്ങൾ അന്നപാനാദികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു .ചന്ദ്രമാസത്തിലെ ഷഷ്ഠി നാളിൽ ഭഗവാൻ അസുരനെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ഭക്തർക്ക് ദർശനമേവുകയും ചെയ്തു.. ശത്രുസംഹാരം നടന്ന ഷഷ്ഠി നാളിൽ വ്രതം അവസനിപ്പിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഷഷ്ഠി ആചരിച്ചുവരുന്നു.

∙ സ്കന്ദഷഷ്ഠി വ്രതം

അമാവാസി ദിനത്തിൽ ഉപവാസമോ ഒരിക്കലോ ആചരിക്കുക, തുsർന്ന് പ്രഥമ മുതൽ പഞ്ചമി വരെ വ്രതം ആചരിച്ച ശേഷം, ഷഷ്ഠി ദിവസം സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി ,പ്രഭാത ഉപവാസത്തോടെ സുബ്രഹ്മണ്യപൂജ, സുബ്രഹ്മണ്യ ഭജനം മുതലായവ, ക്ഷേത്രത്തിലെ നിവേദ്യ ചോറ് കഴിച്ച് അന്നേ ദിവസം കൂടി ഒരിക്കൽ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക. വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച് തുലാമാസത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന വിധത്തിലും, ഒൻപത് വർഷം കൊണ്ട് 108 ഷഷ്ഠി എന്ന നിലയിലും വ്രതമനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്.

