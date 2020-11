ഇന്ന് വൃശ്ചികം ഒന്നും മുപ്പെട്ട് തിങ്കളും ചേർന്ന് വരുന്ന സവിശേഷദിനം . ശിവ പാർവതീ ഭജനത്തിനു അത്യുത്തമമായ ദിനം . ഭദ്രമായ കുടുംബജീവിതത്തിനും വൈധവ്യദോഷ നിവാരണത്തിനും ചന്ദ്രദോഷശമനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും ദാമ്പത്യപ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനും കുടുംബ ഉന്നതിയുണ്ടാകാനുമെല്ലാം ഇന്നത്തെ ശിവ പാർവതീ ഭജനം അത്യുത്തമമാണ് .

ഉമാമഹേശ്വരസ്തോത്രം

പാർവതീസമേതനായ ശിവഭഗവാനെ ഉമാമഹേശ്വര സ്തോത്രം കൊണ്ട് ഭജിക്കുന്നത് സവിശേഷ ഫല സിദ്ധി നൽകും എന്നാണ് വിശ്വാസം .

