വീടിനു മുന്നിൽ ഈ ചെടികൾ ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ

രാവിലെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പൂവ് വിരിഞ്ഞതു കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചെടി നട്ടുവളർത്തണം.

ചെത്തി, ചെമ്പരത്തി, തുമ്പപ്പൂ, മുക്കൂറ്റി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഓണത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം അല്ല. ആയുർവേദത്തിൽ അവ പല അസുഖങ്ങളും മാറ്റുന്ന മരുന്നാണ്. തുളസീതീർഥം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിക്കാം. കഫം കുറയും. തുമ്പയുടെ നീര് കണ്ണുകൾക്കു നല്ലതാണ്. തുളസിപ്പൂവ് ചെവിയുടെ പിറകിൽ വയ്ക്കുന്നതു ശരീരത്തിനു മുഴുവനും ഗുണം തരും. അത് ഒരു മർമം കൂടിയാണ്.

നവഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഓരോ പൂക്കൾ ഉണ്ട്. സൂര്യൻ- കൂവളം, ചന്ദ്രൻ- വെള്ളത്താമര, ചൊവ്വ-ചെത്തി, ചുവന്ന പൂക്കൾ, ബുധൻ-തുളസി, വ്യാഴം- ചെമ്പകം, ശുക്രൻ-മുല്ല, ശനി-കരിങ്കൂവളം. ഗ്രഹദോഷ പരിഹാരമായി അതതു പൂവു കൊണ്ടു പൂജ ചെയ്യുകയും ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

വിഷ്ണുവിന് തുളസി, ശിവന് കൂവളത്തിലയും ഭദ്രകാളിക്ക് ചെമ്പരത്തിയും ചെത്തിയും ഗണപതിക്ക് കറുക, സരസ്വതിക്ക് താമര, മഹാലക്ഷ്മിക്കു ചുവന്ന താമര, ശാസ്താവിനു ചെത്തി, സുബ്രഹ്മണ്യനു ചെത്തി, ചുവന്ന പൂക്കൾ എന്നിങ്ങനെ വേണം പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കാൻ.

അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധവും സുഗന്ധപൂരിതവും ആകാൻ അവ സഹായിക്കും. വീടിന്റെ വടക്കു കിഴക്ക് മൂലയിൽ താമരക്കുളം ഐശ്വര്യം വർധിക്കാൻ നല്ലതാണ്. മുൻവശത്ത് ഗേറ്റിനരികിൽ ബന്ദിപ്പൂവ് നിൽക്കുന്നത് ധനത്തെ വീട്ടിലേക്കും ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്കും ആകർഷിക്കും എന്നാണു വിശ്വാസം. അതിനാൽ ഇവ വീട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിലുടെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരാം. ഒപ്പം ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം.

