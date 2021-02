ഈ ആറു രാശിക്കാർ തമാശ പറയാൻ മിടുക്കരാണ്

രസകരമായസംസാരശൈലി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ചില രാശിക്കാർക്കു തങ്ങൾക്കു ചുറ്റിലും നിൽക്കുന്നവരെ നർമസംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ രസിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശിക്കാർ എന്നറിയേണ്ടേ?

തുലാം രാശി .......... Libra

(ജന്മദിനം സെപ്‌റ്റംബർ 24 മുതൽ ഒക്‌ടോബർ 23 വരെയുള്ളവർ)

മറ്റുള്ളവരെചിരിപ്പിക്കാനും രസിപ്പിക്കാനുമായി എന്ത് കാര്യത്തിലേർപ്പെടാനും ഈ രാശിക്കാർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മടിയും കാണില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആളുകൾ എന്തു ചിന്തിക്കുമെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോർത്തും ഇവർ വ്യാകുലപ്പെടാറില്ല.

ധനു രാശി .......... Sagittarius

(ജന്മദിനം നവംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെയുള്ളവർ)

വളരെവിരസമായ നിമിഷത്തെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കാനും സാജിറ്റേറിയൻസിനു പ്രത്യേക കഴിവാണ്. ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെ മുഴുവനും രസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും ഇവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും.

മിഥുനം രാശി .......... Gemini

(ജന്മദിനം മേയ് 22 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ളവർ)

തങ്ങളെയുംമറ്റുള്ളവരെയും ചിരിപ്പിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഈ രാശിക്കാർ മിടുക്കരാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ അതിരുകടക്കുമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവും ജമിനി രാശിക്കാർക്കുണ്ടാകും.

കന്നി രാശി .......... Virgo

(ജന്മദിനം ഓസ്‌റ്റ് 24 മുതൽ സെപ്‌റ്റംബർ 23 വരെയുള്ളവർ)

വളരെഹാസ്യാത്മകമായി കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും വിർഗോ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ. മോശം സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അയത്ന ലളിതമായും സരസമായും പരിതഃസ്ഥിതികളെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഇവരുടെ കഴിവ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വയം ഉദാഹരിക്കുന്നതിനും ഇവർക്ക് യാതൊരു മടിയും കാണുകയില്ല.

മേടം രാശി.........Aries

(ജന്മദിനം മാർച്ച് 22 മുതൽ ഏപ്രിൽ 20 വരെയുള്ളവർ)

സ്വന്തംശരീരഭാഷ കൊണ്ടും ചേഷ്ടകൾ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കാൻ മിടുക്കരാണ് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ. ഇവരുടെ സംസാരത്തെക്കാൾ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുക പ്രവൃത്തികളായിരിക്കും. ഇവർക്കൊപ്പം ചെലവിടാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ സമയം കണ്ടെത്തും.

വൃശ്‌ചികം രാശി .........Scorpio

(ജന്മദിനം ഒക്‌ടോബർ 24 മുതൽ നവംബർ 22 വരെയുള്ളവർ)

ആളുകളുമായിഅടുത്തിടപഴകാൻ അല്പം സമയമെടുക്കുന്നവരാണ് ഈ രാശിക്കാർ. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സൗഹൃദ സദസുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ സരസമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവരുടെ തമാശകൾ അതിരു കടക്കാറുണ്ട്.

