ഇന്ന് മീനം ഒന്നും മുപ്പെട്ട് തിങ്കളും , അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഈ സ്തോത്ര ജപം

ഇന്ന് മീനം ഒന്നും മുപ്പെട്ട് തിങ്കളും ചേർന്ന് വരുന്ന സവിശേഷദിനം. ദേവീ പ്രധാനമായ മീന പൂരവും മീനഭരണിയും വരുന്ന മലയാള മാസം. ഇന്ന് ശിവ പാർവതീ ഭജനത്തിനു അത്യുത്തമമായ ദിനമാണ്. ശരീര ശുദ്ധി വരുത്തി ഭസ്മവും കുങ്കുമവും ചേർത്ത് തൊടുന്നത് ശിവശക്തി പ്രീതികരവുമാണ്

ഭദ്രമായ കുടുംബജീവിതത്തിനും വൈധവ്യദോഷ നിവാരണത്തിനും ചന്ദ്രദോഷശമനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും ദാമ്പത്യപ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനും കുടുംബ ഉന്നതിയുണ്ടാകാനുമെല്ലാം ഇന്നത്തെ ശിവ പാർവതീ ഭജനം അത്യുത്തമമാണ് .

ഉമാമഹേശ്വരസ്തോത്രം 2

പാർവതീസമേതനായ ശിവഭഗവാനെ ഉമാമഹേശ്വര സ്തോത്രം കൊണ്ട് ഭജിക്കുന്നത് സവിശേഷ ഫല സിദ്ധി നൽകും എന്നാണ് വിശ്വാസം .

