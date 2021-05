ഗണപതിഹോമം വീട്ടിൽത്തന്നെ ചെയ്യാമോ?

ദേവാധിദേവകളിൽ പ്രഥമസ്ഥാനീയനാണു ഗണപതി ഭഗവാൻ. ഏതു പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻ‌പും ഗണപതിയെ വന്ദിച്ചാൽ വിഘ്നമൊന്നും കൂടാതെ ആ പ്രവൃത്തി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തും. അതിനാൽ ഭഗവാൻ വിഘ്നേശ്വരൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.ശിവഭഗവാന്റെയും പാർ‌വതീദേവിയുടെയും പ്രഥമ പുത്രനാണു ഗണനാഥനായ ഗണപതി. സിദ്ധിയുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഇരിപ്പിടമായാണു ഗണപതിയെ കരുതുന്നത്. അതിനാൽ ഏതു കാര്യത്തിനു മുൻപും ഗണേശ സ്മൃതി ഉത്തമമാണ്.

ചിങ്ങമാസത്തിലെ വിനായക ചതുർഥിയും മാസത്തിലെ ആദ്യ വെളളിയാഴ്ചയും തുലാമാസത്തിലെ വിദ്യാരംഭ ദിവസവും ഗണപതി ഭഗവാനു പ്രധാനമാണ്. ദേവീദേവന്മാരിൽ ഗണപതിക്കു മാത്രമാണ് ഒറ്റപ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാവൂ. പൂജ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന പുഷ്പങ്ങളാണു കറുകയും മുക്കൂറ്റിയും. ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കറുകമാല സമർപ്പിക്കുന്നതു തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതിനും മുക്കുറ്റിമാല സമർപ്പിക്കുന്നതു ദാമ്പത്യഭദ്രതയ്ക്കും ഉത്തമം. മോദകവും അപ്പവുമാണു പ്രധാന നിവേദ്യം. വിഘ്നങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അകറ്റാൻ നടത്തുന്ന പ്രധാന വഴിപാടാണു ഗണപതിഹോമം. ജന്മനക്ഷത്രം തോറും ഗണപതിഹോമം നടത്തിയാൽ സകല ഗ്രഹപ്പിഴ ദോഷങ്ങളും അകന്നു ജീവിതത്തിൽ ശ്രേയസ്സ്‌ ഉണ്ടാകും. മറ്റൊരു വഴിപാടാണു നാളികേരമുടയ്ക്കൽ.

വീട്ടമ്മമാർ‌ക്കു നിത്യവും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഗണപതിഹോമമാണു ചെംഗണപതിഹോമം. അശുദ്ധി കാലങ്ങളിലൊഴികെ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ഹോമം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടെ അടുപ്പു കത്തിച്ച്, അതിൽ തേങ്ങാപ്പൂളും ശര്‍ക്കരയും അൽപം നെയ്യും ഗണപതിയെ ധ്യാനിച്ച് ഹോമിക്കുന്നതാണു ചടങ്ങ്. ഇന്നു മിക്ക വീടുകളിലും അടുപ്പു കത്തിക്കാത്തതിനാൽ ചകിരിത്തൊണ്ടിൽ തീ കത്തിച്ചു ചെംഗണപതി ഹോമം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നേദിക്കുമ്പോൾ ഗണേശന്റെ മൂലമന്ത്രമായ 'ഓം ഗം ഗണപ തയേ നമഃ' ജപിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു കുടുംബത്തിൽ‌ സർ‌വവിഘ്നങ്ങളും നീങ്ങി ഐശ്വര്യം നിറയും എന്നാണു വിശ്വാസം.

English Summary : How to do Ganapathi Homam at Home