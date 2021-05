ഇന്ന് പൂയം നാളും ഷഷ്ഠിയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർവദിനം, ഈ ജപം ഇരട്ടിഫലദായകം

ഇന്ന് സുബ്രമണ്യ സ്വാമിക്ക് സവിശേഷമായ പൂയം നാളും ചൊവ്വാഴ്ചയും ഷഷ്ഠിയും ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർവ ദിനം . ഈ ദിനത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ഭജിക്കുന്നത് ഇരട്ടിഫലദായകമാണ്. ഉച്ച വരെ ഷഷ്ഠി തിഥി ഉള്ളതിനാൽ ഷഷ്ഠിവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ഇന്നാണ്

ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രപ്രകാരം ചൊവ്വയുടെ ദേവതയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി. ജാതകത്തില്‍ ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം മേടം, മിഥുനം, ചിങ്ങം, തുലാം, ധനു, കുംഭം എന്നീ രാശികളില്‍ നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും ലഗ്നം രണ്ടിലോ ഏഴിലോ എട്ടിലോ നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും മകയിരം, ചിത്തിര, അവിട്ടം നക്ഷത്രക്കാരും ചൊവ്വാ പ്രീതി വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഈ ദിനത്തിലുടനീളം 'ഓം വചദ്ഭുവേ നമ:' എന്ന ഭഗവാന്റെ മൂലമന്ത്രം ജപിക്കാം.

പൊതുവേ സുബ്രഹ്മണ്യപ്രീതികരമായ മന്ത്രങ്ങൾ 21 പ്രാവശ്യം വീതമാണ് ജപിക്കേണ്ടത്. സുബ്രഹ്മണ്യരായമായ 'ഓം ശരവണ ഭവ: ' 108 തവണ ജപിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമാണ്.

ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വന്ദിച്ചുകൊണ്ടു ധ്യാനശ്ലോകം ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമം. ശ്ലോകത്തിന്റെ അർഥം മനസ്സിലാക്കി ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവൽ രൂപം മനസ്സിൽകണ്ടുകൊണ്ടുവേണം ധ്യാനശ്ലോകം ജപിക്കാൻ.

ധ്യാനശ്ലോകം

'സ്ഫുരൻമകുടപത്ര കുണ്ഡല വിഭൂഷിതം ചമ്പക-

സ്രജാകലിതകന്ധരം കരയുഗീന ശക്തിം പവിം

ദധാനമഥവാ കടീകലിതവാമഹസ്തേഷ്ടദം

ഗുഹം ഘുസൃണഭാസുരം സമരതു പീതവാസോവസം'

അർഥം:-

തിളങ്ങുന്ന കിരീടം , പത്രകുണ്ഡലം എന്നിവയാൽ വിഭൂഷിതനും ,ചമ്പകമാലയാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കഴുത്തോടുകൂടിയവനും ഇരുകൈകളിൽ വേലും വജ്രവും ധരിക്കുന്നവനും കുങ്കുമവർണശോഭയുള്ളവനും മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്തവനുമായ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ ധ്യാനിക്കുന്നു.

രോഗദുരിതശാന്തിക്കായി ജപിക്കേണ്ട മുരുകമന്ത്രം:

'ഓം അഗ്നികുമാര സംഭവായ

അമൃത മയൂര വാഹനാരൂഡായ

ശരവണ സംഭവ വല്ലീശ

സുബ്രഹ്മണ്യായ നമ:'

English Summary : Significance of Pooyam Shasti and Tuesday Comes in Same Day