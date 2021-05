ഈ സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യദായകമോ?

ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യസംഖ്യയെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും ഓരോ സംഖ്യകൾക്കും അതിന്റേതായ ശക്തിയുണ്ട്. ഇത്തരം ഭാഗ്യ സംഖ്യകൾക്ക് പ്രത്യേക സ്‌പന്ദനവും ശക്തിയുമൊക്കെയുണ്ടെന്നാണ് സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്.

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ഓരോ ഭാഗ്യസംഖ്യയുണ്ട് .ജന്മനക്ഷത്രത്തിന്റെ സവിശേഷതക്കനുസരിച്ച്‌ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

ജന്മനക്ഷത്രപ്രകാരമുള്ള ഭാഗ്യസംഖ്യകൾ

അശ്വതി നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 7

ഭരണി നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 9

കാർത്തിക നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 1

രോഹിണി നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ -2

മകയിരം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 9

തിരുവാതിര നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 4

പുണർതം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ -3

പൂയം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 8

ആയില്ല്യം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 5

മകം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ -7

പൂരം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 9

ഉത്രം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 1

അത്തം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 2

ചിത്തിര നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 9

ചോതി നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 4

വിശാഖം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 3

അനിഴം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 8

തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 5

മൂലം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 7

പൂരാടം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 6

ഉത്രാടം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 1

തിരുവോണം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 2

അവിട്ടം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 9

ചതയം നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 4

പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 3

ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 8

രേവതി നക്ഷത്രജാതരുടെ ഭാഗ്യസംഖ്യ - 5

English Summary : How to find Lucky Number as per Birth Star