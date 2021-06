വീട്ടിൽ പണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

ജീവിക്കാനായി പണം സമ്പാദിച്ചാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വീട്ടിൽ എവിടെയാണ്, ഏത് ദിശയിലാണ് പണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നറിയണം.

ധനത്തിന്റെ അധിപതിയായ ദേവനാണ് കുബേരൻ. കുബേരനെ വടക്ക് ദിക്കിന്റെ അധിപതിയായി ഗണേശ പുരാണങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ പണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ ഒരു അലമാര വടക്കോട്ട് ദർശനമായി വച്ചിട്ട് അതിൽ പണവും വിലപിടിപ്പുള്ള രേഖകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. മറ്റ് ദിക്കുകളൊന്നും പണം സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഐശ്വര്യ പ്രദമല്ലെന്നാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

പഴമക്കാർ പണപ്പെട്ടിയിൽ അരിയും മഞ്ഞളും പ്രത്യേകം ചെറുകിഴികളായി കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.പണം സൂക്ഷിക്കുന്ന അലമാര ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നതും അറിയുക.

പണം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമെന്നും പണം ഒരു വ്യക്തി രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒൻപത് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന കാര്യവും വിസ്മരിക്കാതിരിക്കുക.

പണം കണ്ടാലേ പണം വരൂ എന്ന ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട്. പണം കൂടുതൽ കാണാനും സൂക്ഷിക്കുവാനും ആപത്ത് കാലത്ത് ഉപകരിക്കുവാനും ഏവർക്കും മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ.

English Summary : How to keep Money in Home