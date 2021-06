ക്ഷിപ്ര പ്രസാദിയായ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച. ഇന്ന് വിശാഖം നക്ഷത്രവും ചൊവ്വാഴ്ചയും ചേർന്ന് വരുന്ന സവിശേഷദിനം. ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ ഗുഹ പഞ്ചരത്‌ന സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നത് അതീവ ഫലദായകമാണ്.

വിദ്യാർഥികൾ എത്രപരിശ്രമിച്ചാലും ഒരു പരിധി വിട്ട് പഠനത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരാറുണ്ട് . ചിലർക്ക് എത്രപണം കൈയ്യിൽ വന്നു ചേർന്നാലും അത് വേണ്ടരീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയാതെ തല്ലിത്തൂവി പോകാറുണ്ട് . മറ്റുചിലർക്ക് എന്തെല്ലാം കരുതിവെച്ചാലും ഒരു ഭവനം സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നതായും കാണാറുണ്ട് . കൂടാതെ ജനനസമയത്ത് ചൊവ്വയ്ക്ക് നീചം , മൗഢ്യം , ദുർബല ക്ഷേത്ര സ്ഥിതി എന്നിവയുള്ളവർ, ചൊവ്വയുടെ ദശാപഹാര ഛിദ്രങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവർ , ഭ്രാതൃ (സഹോദര) ദോഷമുള്ളവർ , വിഷാദ രോഗികൾ , പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിവാഹം നടക്കാത്തവർ , കട ബാദ്ധ്യത യുള്ളവർ , മേടം , വൃശ്ചികം , ധനു , കർക്കിടകം ഇവ ജനന ലഗ്നമോ ജന്മ രാശിയോ ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവർക്കെല്ലാം സാന്ത്വനം നൽകുന്നതാണ് ഗുഹ പഞ്ചരത്‌നം .

സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ മനസ്സിൽ സങ്കൽപ്പിച്ച് ആറു തവണ ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുക . ഫലേശ്ച കൂടാതെ ജപിക്കുക . ഉറപ്പായും ഫലം താനേ ലഭിക്കും .

ഓങ്കാര-നഗരസ്ഥം തം

നിഗമാന്ത-വനേശ്വരം

നിത്യമേകം ശിവം ശാന്തം

വന്ദേ ഗുഹം ഉമാസുതം



വാചാമഗോചരം സ്കന്ദം

ചിദുദ്യാന-വിഹാരിണം

ഗുരുമൂര്‍ത്തിം മഹേശാനം

വന്ദേ ഗുഹം ഉമാസുതം



സച്ചിദാനന്ദരൂപേശം

സംസാരധ്വാന്ത-ദീപകം

സുബ്രഹ്മണ്യമനാദ്യന്തം

വന്ദേ ഗുഹം ഉമാസുതം



സ്വാമിനാഥം ദയാസിന്ധും

ഭവാബ്ധേഃ താരകം പ്രഭും

നിഷ്കളങ്കം ഗുണാതീതം

വന്ദേ ഗുഹം ഉമാസുതം



നിരാകാരം നിരാധാരം

നിര്‍വികാരം നിരാമയം

നിര്‍ദ്വന്ദ്വം ച നിരാലംബം

വന്ദേ ഗുഹം ഉമാസുതം

ലേഖകൻ

വി. സജീവ് ശാസ്‌താരം

പെരുന്ന , ചങ്ങനാശേരി

Ph: 9656377700

English Summary : Significance of Tuesday and Vishakam Nakshathra comes in Same Day