മിഥുനത്തിലെ പ്രദോഷവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചോളൂ , അനേകഫലം

ഇഹ ജന്മത്തിലെ ദോഷങ്ങൾ ശമിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യജന്മാന്ത്യത്തിൽ ശിവലോകം പ്രാപിക്കുന്നതിനും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്രതമാണ് പ്രദോഷവ്രതം. സന്ധ്യാസമയത്ത്ത്രയോദശി വരുന്ന ദിവസമാണ് പ്രദോഷ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 07 ബുധനാഴ്‌ച മിഥുനമാസത്തിലെ പ്രദോഷമാണ്

ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖശമനം, കീര്‍ത്തി, ശത്രുനാശം, സന്താനലബ്ധി, രോഗശാന്തി, ആയുസ്, ക്ഷേമം, ഐശ്വര്യം തുടങ്ങിയ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ മനുഷ്യന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വ്രതമാണിത് എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു .

പ്രഭാതസ്നാനശേഷം ശുഭ്രവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഭസ്മലേപനവും രുദ്രാക്ഷധാരണവും നടത്തിയ ശേഷം ശിവക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം നടത്തുക. പകല്‍ ഉപവസിക്കുകയും ഭക്തിപൂർവം പഞ്ചാക്ഷരീ മന്ത്രം ജപിക്കുകയും വേണം.

സ്നാന ശേഷം സന്ധ്യയ്ക്ക് ക്ഷേത്രദര്‍ശനം നടത്തി ശിവപൂജ നടത്തുകയും കൂവളമാല ചാര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഈ സമയത്ത് കൂവളത്തിലകൊണ്ട് അര്‍ച്ചനയും അതി വിശേഷമാണ്. അതിനു ശേഷം പാരണയോടുകൂടി വ്രതസമാപ്തി വരുത്താം.

പ്രദോഷസന്ധ്യാ സമയത്ത്, കൈലാസത്തില്‍ ആനത്തോലുടുത്ത മഹാദേവന്‍, മഹാദേവിയെ രത്‌നപീഠത്തിലിരുത്തി ദേവിയുടെ മുന്‍പില്‍ ആനന്ദ നടനം ആടും എന്നാണ് പ്രദോഷ മാഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നത് . പ്രദോഷസന്ധ്യയിൽ ശങ്കരധ്യാനംപ്രകാരം ജപിച്ച് ശിവക്ഷേത്രപ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നത് അതീവ ശ്രേയസ്കരമാണ് .



ശങ്കരധ്യാനം

ശങ്കരധ്യാനപ്രകാരം ഗ്രഹിക്ക നീ

തിങ്കൾക്കലാഞ്ചിതം കോടീരബന്ധനം

ഗംഗാഭുജംഗവും നെറ്റിത്തടം തന്നി-

ലംഗജാന്മാവിനെച്ചുട്ടോരു നേത്രവും

അർക്കചന്ദ്രന്മാർക്കിരിപ്പിടമായുള്ള

തൃക്കണ്ണുരണ്ടും തിരുനാസികാഭയും

സ്വർണ്ണപ്രഭാ ഭോഗികുണ്ഡലാലംകൃതം

കർണദ്വയം ചാരുഗണ്ഡഭാഗങ്ങളും

ബിംബാധരോഷ്ഠവും ദന്തരത്നങ്ങളും

ബിംബോകലീലാവലോക സ്മിതങ്ങളും

ആനനാംഭോജവും കാളകൂടപ്രഭാ-

മാനനീയോജ്ജ്വലം കണ്ഠപ്രദേശവും

വക്ഷസ്ഥലോജ്ജ്വലത്സർപ്പഹാരം ലോക-

രക്ഷാകരങ്ങളാം നാലു തൃക്കൈകളും

മാനും മഴുവും വരദാഭയങ്ങളും

ധ്യാനിക്കിലാനന്ദമേകും സനാധനം

ആലിലയ്ക്കൊത്തോരുദരപ്രദേശവും

ചാലവേ രോമാദികാളികാഭംഗിയും

ഭംഗ്യാ പുലിത്തോലുടുത്തോരു ശോഭയും

തുംഗം കടീതടം ഭോഗീകാഞ്ചിതം

ഊരുദ്വയം ചാരുജാനുയുഗ്മങ്ങളും

പേരും കണങ്കാലടിത്താർവിലാസവും

ശ്രീപാദയുഗ്മേ വിളങ്ങും നഖങ്ങളും

ലോപംവരാതെ മനസ്സിലോർത്തീടണം

കേശാദിപാദവും പാദാദികേശവും

ഈശാനുരൂപം നിരൂപണം ചെയ്തുടൻ

അർച്ചനംതർപ്പണം നാമസങ്കീർത്തനം

തച്ചരണാംബുജെ വന്ദനമർപ്പണം

ഭക്ത്യാ ശിവോഹംശിവോഹമെന്നിങ്ങനെ

ഭക്തിപൂർവ്വം സ്തുതിചെയ്യുന്നവൻ ശിവൻ

സായൂജ്യമെങ്കിലും സാരൂപ്യമെങ്കിലും

ശ്രീഭൂതനാഥന്റെ സാമീപ്യമെങ്കിലും

മർത്യൻനിരൂപിച്ചു പൂജചെയ്തീടുകി-

ലായുരന്തേ ലഭിച്ചീടുമറിക നീ

പാർവ്വതീദേവിയെക്കൂടെ സ്മരിക്കണം

സർവ്വകാലം മഹാദേവന്റെ സന്നിധൗ

ദന്തിവദനനും താരകാരാതിയു-

മന്തികേ മേവുന്ന ദേവവൃന്ദങ്ങളും

ഭൂതഗണങ്ങളും പോറ്റിതൻ കൂറ്റനും

ചേതസി വന്നുവിളങ്ങേണമെപ്പൊഴും

സന്തതിസൌഖ്യം വരുത്തേണമീശ്വര!

സന്താപമൊക്കെയൊഴിക്കേണമീശ്വര!

ബന്ധുക്കളുണ്ടായ് വരേണമെന്നീശ്വര!

ബന്ധമോക്ഷം വരുത്തീടണമീശ്വര!

കീർത്തികല്യാണം വരേണമെന്നീശ്വര!

ആർത്തിദുഖങ്ങളകറ്റേണമീശ്വര!

മൂർത്തിസൗന്ദര്യം വരുത്തേണമീശ്വര!

ഇത്ഥം നിജാഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുടൻ

ക്രുത്തിവാസസ്സിനെസ്സേവചെയ്താൽ ശുഭം.

ഭദ്രനൈവേദ്യമുണ്ടാക്കി നിരക്കവേ

ഭദ്രസമ്പൽക്കരമായിട്ടു ചേരുവാൻ

അപ്പം മലരവിൽ നാളികേരം ഗുളം

പാൽപ്പായസം നല്ല ശർക്കരപ്പായസം

പാലിളന്നീരും പഴങ്ങളും മോദകം

കാലാരിപൂജയ്ക്കു വേണ്ടുന്നതൊക്കവേ

ആകുലംകൂടാതെ പൂജിച്ചു വിപ്രരെ

പാരണം ചെയ്തു ഭുജിപ്പിച്ചു മൃഷ്ടമായ്

വസ്ത്രാദിസർവ്വം യഥാശക്തി ദക്ഷിണ

തത്രാപി ഭക്തിക്കു തക്കവണ്ണം ഫലം.

സായന്തനം കഴിഞ്ഞാരാധന കഴി-

ച്ചായവണ്ണം ദ്വിജപ്രീതിയും ചെയ്തുടൻ

തന്മൂലമായുള്ള ദോഷങ്ങൾ നീങ്ങുവാൻ

മാരാരിയെ പ്രണമിച്ചു പതുക്കവേ

പാരണചെയ്തു സുഖിച്ചു വസിക്ക നീ.



ലേഖകൻ

വി. സജീവ് ശാസ്‌താരം

പെരുന്ന , ചങ്ങനാശേരി

Ph: 9656377700

English Summary : Importance of Pradosham Comes in Midhunam