ലളിതമായി കർക്കടക വാവുബലി വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട രീതി - വിഡിയോ

കർക്കടക മാസത്തിലെ അമാവാസി ദിവസമാണ് കർക്കടകവാവായി ആചരിക്കുന്നത്. 2021 ഓഗസ്റ്റ് 08 ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ വർഷത്തെ കർക്കടകവാവ് വരുന്നത്. മൺമറഞ്ഞ പൂർവികർക്ക് ബലിയിടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണിത്. കൂടാതെ ശനി ദേവന് പ്രാധാന്യമുള്ള പൂയം നക്ഷത്രവും അമാവാസിയും ചേർന്നു വരുന്ന സവിശേഷദിനം എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് .

ബൃഹത്തായ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ അർഥം മനസ്സിലാക്കാതെ ജപിക്കുന്നതിലും ഉത്തമം സാധാരണക്കാർ നിത്യജപത്തിലുൾപ്പെടുത്തുന്ന ലഘു മന്ത്രങ്ങൾ അർഥം മനസ്സിലാക്കി ജപിച്ചു തർപ്പണം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ ജയശങ്കർ മണക്കാട് പറയുന്നു.

ബലി തർപ്പണനത്തിനായി ഒരുക്കേണ്ടവ:

1.നിലവിളക്ക്

2.വാൽക്കിണ്ടി

3.രണ്ട് തൂശനില

4. 20 ഗ്രാം എള്ള്

5. 5 ഗ്രാം ചന്ദനം

6. 2 സ്പൂൺ ഉണക്കലരി

7.ദർഭപ്പുല്ല് -9 എണ്ണം

8.പുഷ്പം (തുളസി , വെള്ളപ്പൂക്കൾ , ചെറൂള )

9.എള്ളെണ്ണ (വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ )

10.അര കിലോ ഉണക്കലരി (വേവിക്കാൻ )

കർക്കടക വാവ് ബലി എന്തിന് ? കർക്കടകവാവ് ദിവസം വീട്ടിൽ ലളിതമായി ബലിതർപ്പണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? തർപ്പണ സമയത്ത് ജപിക്കേണ്ട ലഘുമന്ത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? എന്നു താന്ത്രിക–ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ ജയശങ്കർ മണക്കാട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന വിഡിയോ കാണാം .

English Summary : How to Perform Karkidaka Vavu Bali at Home