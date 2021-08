നാളത്തെ ഉദയം അത്തം നക്ഷത്രത്തിൽ, രാവിലെ എട്ടേകാലോടെ ‘ചിത്തിര’ പിറക്കും; പുതുപ്രതീക്ഷകളുമായി വീണ്ടും ഓണക്കാലം

ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും പൊന്നോണക്കാലത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് അത്തം. കലണ്ടറുകളിൽ അത്തം നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 13 വെള്ളിയാഴ്ച) ആണെങ്കിലും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 12)രാവിലെ 8.51 മുതൽ അത്തം നക്ഷത്രം ആരംഭിക്കും. കലണ്ടറുകളിൽ നക്ഷത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഉദയ സമയത്തെ നക്ഷത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയായതിനാലാണ് ഇന്ന് നക്ഷത്രമായി ‘ഉത്രം’ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നാളത്തെ (ഓഗസ്റ്റ് 13) ഉദയം അത്തം നക്ഷത്രത്തിലാണെങ്കിലും രാവിലെ എട്ടേകാലോടെ ‘ചിത്തിര’ നക്ഷത്രം പിറക്കും. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ നിഴലിൽ ആഘോഷങ്ങളും ആരവങ്ങളും ഏറെയില്ലാതെയാണ് ഇത്തവണ ഓണനാളുകൾ വരുന്നത്. ഓണത്തല്ലും ഓണക്കളിയും ഓണ മത്സരങ്ങളുമെല്ലാം ഇത്തവണ ഓൺലൈനിലാണ്. ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും 10 നാളുകൾക്കാണ് അത്തം മുതൽ തുടക്കമാവുക.

പൊന്നോണത്തിന് നാടൊരുങ്ങുമ്പോൾ നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ ഇളവുകളിൽ ഓണവിപണി പതിയെ മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇന്നു മുതൽ തിരുവോണം വരെയുള്ള ഓണനാളുകളിലെ ഉണർവിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുകയാണ് വ്യാപാര മേഖല. അത്തം മുതൽ ഉത്രാടം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പൂക്കളത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. തിരുവോണ നാളിൽ പൂക്കളത്തിനു നടുവിൽ മഹാബലിക്ക് വരവേൽപുമായി ഓണത്തപ്പനൊരുങ്ങും.

ഓണപ്പൂക്കളം തീർക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നെത്തുന്ന പൂക്കൾ ഇത്തവണ കുറവാണ്. ജമന്തിയും ചെണ്ടുമല്ലിയും മറ്റുമായി ജില്ലയിലെ പൂപ്പാടങ്ങളിൽ വിടർന്ന പൂക്കളാണ് ഇത്തവണ വിപണി ഉണർത്തുക. ഓണസദ്യയ്‌ക്ക് വിപണിയിൽ വാഴയിലയ്ക്ക് ഇത്തവണ ദൗർലഭ്യമുണ്ട്. ചിത്തിര, ചോതി നാളുകൾ ഒരേ ദിവസം വരുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇക്കുറിയിലെ ഓണക്കാലത്തിനുണ്ട്. 21 നാണ് ഇത്തവണ തിരുവോണം.

English Summary : Atham and Chithira Comes in Same Day