അതിജീവിക്കാം ഈ ദുരിതകാലത്തെയും

ലോകം ഇപ്പോൾ അതിഭീകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തോളമായി കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചിട്ട്. സാധരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും എന്നു വേണ്ട എല്ലാവരും തന്നെ ദുരിതത്താൽ നട്ടം തിരിയുന്നു. കോവിഡ് കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചിലതുണ്ട്, ലോകത്ത് രണ്ടു മൂന്നു വർഷമായി പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, കലാപങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അസാധാരണമാം വിധം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരിൽ മിക്കവർക്കും അകാരണമായ ശാരീരിക-മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഈ അവസ്ഥ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുവാനോ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ ദുരിതശമനം സാധ്യമായേനെ.



എന്നാൽ ഭാരതീയ താന്ത്രിക–ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മേൽപറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിനു പരിഹാരമുണ്ടെന്നും ആയിരത്താണ്ടുകൾക്കു മുൻപു തന്നെ മഹർഷിമാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സകലതിലും ദൈവത്തെക്കാണുന്ന ഭാരതീയർ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ദൈവികമായി കരുതിപ്പോരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ വെറും വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾപോലെ വിശ്വാസമെന്നോ അന്ധവിശ്വാസമെന്നോ കരുതി ബോധപൂർവമോ അല്ലാതെയോ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പല ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കു മുന്നിലും ആധുനികശാസ്ത്രം നമിച്ചുനിൽക്കുന്നു. പരദേശികൾ പഠനം തുടങ്ങിയിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവയോട് അവഗണനയാണ് എന്നുള്ളതാണു ഖേദകരം.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും അവഹേളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രവും ജ്യോതിഷശാസ്ത്രവും. പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളുടെ നിഗൂഢതയിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇവ രണ്ടും.

പ്രകൃതിയിലെ സ്ഥൂല-സൂക്ഷ്മ പ്രക്രിയകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഗ്രഹങ്ങൾ കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് അവ സംഭവിക്കുന്നത്. കാലഗണന, ഒരു നാഴിക മുതൽ യുഗങ്ങൾ വരെ നീളുന്നു. കാലത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അധികമായോ കുറഞ്ഞോ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ചില വർഷങ്ങളിൽ കാലവർഷ സമയം ആവശ്യത്തിനു മഴ ലഭിക്കാതെയും ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായും ലഭിക്കുന്നു. അതു ഗ്രഹനിലയെ ആശ്രയിച്ചാണ്.

ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയെ ജ്യോതിഷശാസ്ത്രത്തിൽ വസുന്ധരായോഗം എന്നു പേരിട്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾമു മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1) ഏകസ്മിൻ വത്സരേ ജീവേ രാശിത്രയമുപാഗതേ ................... എന്ന ശ്ലോകം

അതായത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വ്യാഴം മൂന്നു രാശികളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും (വ്യാഴത്തിന്റെ സഞ്ചാരം ഒരു രാശിയിൽ ഉദ്ദേശം ഒരു വർഷമാണ്).

2) യദാരസൌരീ സുരരാജമന്ത്രിണാ

സഹൈകരാശൗ സമസപ്തമേപി വാ–

ചൊവ്വയും വ്യാഴവും ശനിയോഗത്താലോ – പരസ്പരം സമസപ്തമത്തിലോ നിൽക്കുമ്പോഴും വസുന്ധരായോഗം ഭവിക്കും.

ഈ രണ്ടു കാലയളവിലും ലോകത്ത് രോഗദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും – ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാഴവുമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം അനിഷ്ടത്തിലെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തിന്റെ കാരകത്വങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ, യുദ്ധം, കലാപം ഇവ ഉണ്ടാവും.

രണ്ടാമത്തെ യോഗം ആറു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അധികമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു. വ്യാഴത്തിന് ജ്വരം, നീര്, കഫം, ശോകം, വാതകഫരോഗം, കരൾ രോഗം, ശ്വാസകോശരോഗം ഇവയ്ക്ക് കാരകത്വമുള്ളതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർക്ക് ഇവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇതുതന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും?

ആദ്യം പറഞ്ഞ യോഗം അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദുരിതങ്ങൾ വ്യാപകവും ശക്തവുമാണ്.

മുൻപറഞ്ഞ രണ്ടുയോഗങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലും ഏതാണ്ട് ഒരേസമയം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിന്റെയും 15 നും 25 നും ഇടയിലുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി കാണാൻ കഴിയും.

ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ അൽപം കൂടി അധികമാകാനാണു സാധ്യത. 2022 ഏപ്രിൽ 14 നു ശേഷം ശമനം വരാം. ഒരു പക്ഷേ ഈ രോഗമേ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും തുടച്ചുനീക്കപ്പെടാം. 2021 ഓഗസ്റ്റ് 19 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 5 നകമുള്ള കാലയളവ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം ഗുരുവിന്റെ 7–ൽ രവി കുജന്മാരും കുജനാൽ പീഡിതനായ ബുധനും സഞ്ചരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾക്കും സംഗതി ഉണ്ടാവാം.

പ്രതിവിധിയായി യാഗഹോമാദികളാണു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യാഗഹോമാദികളിൽ കത്തുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും മന്ത്രധ്വനിയുടെ ശബ്ദ ഊർജവും അന്തരീക്ഷ ശുചീകരണത്തിനു കാരണമാകും – നമുക്കു പരമേശ്വരീപൂജനത്തിലൂടെ ഈ അവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കാം.

