വിനായക ചതുർഥി ദിനത്തിൽ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം

മഹാദേവന്റെയും പാർവതീദേവിയുടെയും പുത്രനായ ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനമാണ് വിനായകചതുർഥി. ചിങ്ങമാസത്തിലെ കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ചതുർഥി അഥവാ വെളുത്ത പക്ഷ ചതുർഥിയാണ് ഗണപതിയുടെ ജന്മദിനം. ഗണപതിയുടെ ജന്മനക്ഷത്രം അത്തം ആയതിനാൽ അത്തം ചതുർഥി എന്നും ഈ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നു.

ഒരിക്കൽ പിറന്നാൾ സദ്യയുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഗണപതി ഭഗവാൻ വയർ നിറ‍ഞ്ഞതിനാൽ ബാലൻസ് തെറ്റി വീണു. ഇതു കണ്ട് കളിയാക്കി ചിരിച്ച ചന്ദ്രനെ ‘ നിന്നെ ദർശിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദുഷ്പേര് കേൾക്കാൻ ഇടയാവട്ടെ’ എന്ന് ശപിക്കുകയും ചെയ്തു.

നവഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായ ചന്ദ്രൻ മനസ്സിന്റെ കാരകനാണ്. ശാപത്തിൽ ഭയന്ന ചന്ദ്രൻ മോക്ഷത്തിനായി ഗണേശനെ സമീപിച്ചു. തന്റെ ജന്മനാളിൽ മാത്രം ഭക്തർ ചന്ദ്രദർശനം നടത്താതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ശാപമോക്ഷവും നൽകി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അതിനാൽ ഗണേശചതുർഥി ദിനത്തിൽ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് മാനഹാനിക്ക് ഇടയാവും എന്നൊരു വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നു. വിനായക ചതുർഥിയുടെ പിറ്റേന്നും ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

അറിയാതെ ചന്ദ്രനെ ദർശിച്ചുപോയാൽ പേരിലും നാളിലും ഗണപതിഹോമമോ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പ്പാഞ്ജലിയോ സമർപ്പിക്കുന്നത് ദോഷപരിഹാരമാണ്.

