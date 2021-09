ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയും രോഹിണിയും ചേർന്ന് വരുന്ന ദിനം

ഇന്ന് കന്നിമാസത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ചയും രോഹിണി നക്ഷത്രവും ചേർന്ന് വരുന്ന സവിശേഷദിനം. ശിവ പാർവതീ ഭജനത്തിനു അത്യുത്തമമായ ദിനമാണിത്. ഈ ദിനത്തിൽ സ്വയംവരപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് ആഗ്രഹസിദ്ധി ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഭദ്രമായ കുടുംബജീവിതത്തിനും വൈധവ്യദോഷ നിവാരണത്തിനും ചന്ദ്രദോഷശമനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും ദാമ്പത്യപ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനും കുടുംബ ഉന്നതിയുണ്ടാകാനുമെല്ലാം ഇന്നത്തെ ശിവ പാർവതീ ഭജനം അത്യുത്തമമാണ്.

ശിവപാർവതീ ഭജനത്തിനു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മന്ത്രമാണ് 'നമ:ശിവായ ശിവായ നമ:' എന്ന മൂലമന്ത്രം. ഇത് നെയ് വിളക്കിനു മുന്നിൽ ഇരുന്നു നൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നത് അതീവ ഫലദായകമാണ്. ശിവസഹസ്രനാമവും ലളിതാസഹസ്രനാമവും തുല്യപ്രാധാന്യം നൽകി ജപിക്കാവുന്നതാണ്. ഉമാമഹേശ്വരസ്തോത്രവും ജപിക്കണം. അന്നേദിവസം കഴിയാവുന്നത്ര തവണ 'ഓം നമഃശിവായ' എന്ന പഞ്ചാക്ഷരീമന്ത്രത്തോടൊപ്പം ശ്രീ പാർവതീദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രമായ 'ഓം ഹ്രീം ഉമായൈ നമ :' ജപിക്കുന്നതും നന്ന്. തിങ്കളാഴ്ച ദിനം മുഴുവൻ ശിവപാർവതീ സ്മരണയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത് ശ്രേഷ്ഠം.

ഭാര്യാഭർതൃഐക്യം വർധിപ്പിക്കാൻ 'ഓം ശിവശക്‌തിയൈക്യരൂപിണിയേ നമഃ' എന്ന മന്ത്രം നൂറ്റെട്ട് തവണ ജപിക്കുന്നതും ഉത്തമം

