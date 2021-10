ദാമ്പത്യത്തിലും തൊഴിലിടത്തിലും കലഹം പതിവാണോ?, മനസ്സമാധാനം വെറും സ്വപ്നമാണോ?; കാരണമിതാവാം...

വിവാഹാലോചനാ സമയത്താണ് ഈ വാക്ക് പലരും ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത്. ഷഷ്‌ഠാഷ്ടമദോഷം ഉള്ള ജാതകമാണ്. ചേരില്ല. ഷഷ്‌ഠാഷ്ടമദോഷം (6/ 8) ഉള്ള ജാതകക്കാർ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും പരസ്‌പരം ഭിന്നത, ശത്രുത, പരസ്‌പര വിശ്വാസമില്ലായ്‌മ എന്നിവ ഫലമാണ്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഷഷ്‌ഠാഷ്ടമം വന്നാൽ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്‌മ, പരസ്‌പരം തോൽപിക്കൽ, സംഘർഷം, ശാരീരിക ഉപദ്രവം, ജീവഹാനി എന്നിവ ഫലം. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഷഷ്‌ഠാഷ്ടമദോഷം വന്നാൽ അവിടെ പ്രതിദിന കലഹം ഉറപ്പ്. കുടുംബസമാധാനം ഒരു സ്വപ്‌നം മാത്രമായി അവശേഷിക്കും. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും, ബിസിനസ്സ് രംഗത്തും ഷഷ്‌ഠാഷ്ടമദോഷം വലിയ കോളിളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ 6/8 രാശികൾ അയാൾക്ക് നല്ലതല്ല. ജാതക ചന്ദ്രന്റെ 8- ൽ ഗോചര ചന്ദ്രൻ വരുന്ന ദിവസത്തിനെ ചന്ദ്രാഷ്ടമം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസം 2 1/4 ദിവസം അതായത് ഏകദേശം 54 മണിക്കൂർ നിലനിൽക്കും. ജ്യോതിഷവിശ്വാസികൾ ഈ സമയത്ത്, സാഹസിക കൃത്യങ്ങൾ, കരാർ, ഉടമ്പടികൾ, പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, വിദൂര യാത്രകൾ, അസമയയാത്രകൾ എന്നിവ നടത്തുന്നത് ശുഭകരമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാര്യസാധ്യത തീരെ കുറവ് ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അഷ്ടമരാശിക്കൂർ വരുന്ന സമയത്ത് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ അഭിമാനത്തിനും ധനസ്ഥിതിക്കും പൊതുജനപ്രീതിക്കും കേടുവരുത്തിയേക്കാം.

ജാതക ചന്ദ്രന്റെ 6 -ൽ ചന്ദ്രൻ വരുന്ന ദിവസം (ഷഷ്‌ഠം) രോഗദുരിതങ്ങൾ, കേസ്, വഴക്കുകൾ പൊലീസ് നടപടി, മോഷ്ടാക്കളുടെ ഇടപെടൽ മൂലമുള്ള ദുരിതങ്ങൾ എന്നിവ ഫലം. എന്നാൽ ചന്ദ്രാഷ്ടമം വരുന്ന ദിവസം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ലോട്ടറി, ചിട്ടി, സമ്മാനം, ദാനം എന്നീവിധം പണം കൈവശം എത്തിച്ചേരും. പക്ഷേ ആ പണം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ഒന്നും ലഭിക്കാറില്ല. ചന്ദ്രാഷ്ടമദിവസം മനോവ്യഥ, മടി, മന്ദത, അലസത, കുടുംബ കലഹം എന്നിവയാണ് പൊതുവിൽ അനുഭവപ്പെടുക. ജ്യോതിഷപ്രകാരം രാശികളെ സ്ഥിരം, ഉഭയം, ചരം എന്നിങ്ങനെ 3 ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 4 രാശികൾ വീതം വരും. ഓരോ രാശികളിലും 21/4 നക്ഷത്രങ്ങൾ വീതം വരും. ഒരു രാശിയിൽ കൂടി ചന്ദ്രൻ കടന്ന് പോകുന്ന സമയം (54 മണിക്കൂർ) ആ രാശിയുടെ സ്വഭാവഗുണം പ്രദർശിപ്പിക്കും. ആ സമയത്ത് ജനിക്കുന്ന ജീവികളിലേക്ക് പ്രസ്‌തുത രാശിയുടെ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങൾ പകർന്ന് നൽകുന്നു എന്നാണ് ജ്യോതിഷപരമായ നിഗമനം.

സ്ഥിരരാശികൾ

ഉറപ്പുള്ള, അടിസ്ഥാനമുള്ള രാശികൾ ഇടവം, ചിങ്ങം, വൃശ്ചികം, കുംഭം.

ഇടവം രാശി - രാശി ചിഹ്നം, ഗൗരവത്തിൽ നൽകുന്ന കാള (ബുൾ).

ചിങ്ങം - വാലുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആൺസിംഹം.

വൃശ്ചികം - ജാഗ്രതയോടെ വാൽ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന തേൾ.

കുംഭം - നിറകുടവുമായി പൊരിവെയിലിൽ നിൽക്കുന്ന ശക്തനായ പുരുഷൻ.

ഇവയെല്ലാം ദൃഢനിശ്ചയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, പെരുമാറ്റം എന്നിവയിൽ ഒരു മാറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സൂചന. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറല്ല. ഇതേ രാശികൾ തന്നെ ലഗ്ന, സൂര്യരാശികളും കൂടിയാൽ അതി കഠിനമായ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാകും. എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല. അതുമൂലം ഉള്ള ഗുണദോഷങ്ങൾ ഒരു പരിഭവമോ അമിതാഹ്ളാദമോ ഇല്ലാതെ സ്വയം അനുഭവിച്ചു കൊള്ളും. മേൽപറഞ്ഞ രാശിക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ ശത്രുവിന്റെ പതനം ഉറപ്പ്.

ഉഭയരാശികൾ

സ്ഥിരതയും, അസ്ഥിരതയും നിറഞ്ഞ രാശികൾ വലിയ ആദർശവും സത്യസന്ധതയും ഒന്നും ഇല്ല. കാര്യസാധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരുമായും കൂട്ടു കൂടും. രഹസ്യമായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. എന്റെ പുറത്ത് ചെളിപുരളാൻ പാടില്ല. കൈനനയാതെ മീൻ പിടിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്ന ചിന്തയാണ് പ്രധാനം. മിഥുനം, കന്നി, ധനു, മീനം ഇവയാണ് ഉഭയരാശികൾ. മിഥുനം-പരസ്‌പരം തോൾ ചരിച്ച് നിൽക്കുന്ന വീണയേന്തിയ വനിതയും, ഗദയുമായി നിൽക്കുന്ന പുരുഷനും. (വലത് വശം സ്ത്രീയും ഇടതു വശം പുരുഷനും) സംഗീതവും യുദ്ധവും ഒരു ചേർച്ചയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ.

ധനു- പകുതി കുതിരയുടെ ശരീരവും പകുതി മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും ചേർന്ന നാലുകാലും രണ്ട് കൈയ്യും മനുഷ്യന്റെ തലയും ഉള്ള വിചിത്ര ജീവി. ഏതോ വിദൂര ലക്ഷ്യത്തെ ലാക്കാക്കി അസ്ത്രം അയയ്ക്കാൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്നു. ആർക്കും പിടി തരാത്ത വ്യക്തിത്വം.

കന്നി രാശി - സമുദ്രത്തിലെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെറിയ വള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കന്യകയായ സ്ത്രീ. ഒരു കൈയ്യിൽ തീയും, മറുകൈയ്യിൽ ധാന്യക്കതിരും പിടിച്ച് തുഴയില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഒരന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാത്ത യാത്ര.

മീനം - പരസ്‌പരം തല തിരിച്ച് വേഗത്തിൽ തിരിയുന്ന രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ ആണ് രാശിചിഹ്നം. ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ യൂടേൺ പോലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മാറിമറിയാം. ആരുമായും ചേർന്ന് സഹകരിക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇല്ല. കാര്യസാധ്യസൗഹൃദം മാത്രം. വ്യത്യസ്‌ത ചിന്തകൾ, ഭാവനാലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ താല്പര്യം. ധാരാളം ആശയങ്ങൾ, മദ്യശാലയുടെ മുതലാളി ആയിരിക്കെത്തന്നെ മദ്യവർജന സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയും പ്രവർത്തിക്കും.

ചരരാശികൾ

മേടം, കർക്കടകം, തുലാം, മകരം- ഈ രാശികൾ ആണ് ചരരാശികൾ. നിരന്തരം ചലിക്കുന്ന രാശികൾ. സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത ജീവിതസാഹചര്യം. കാലത്തിന് ഒപ്പം കോലം കെട്ടാൻ യാതൊരു മടിയും ഇല്ല.

മേടം

ശത്രുവിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൺ ആടിന്റെയാണ് രാശി ചിഹ്നം. തന്റെ ദൗർബല്യം കണക്കാക്കാതെ ആരെയും കയറി ആക്രമിക്കാനുള്ള പ്രവണത. എന്നാൽ ശാന്തനാണ് എന്ന് തോന്നിക്കും. സംരക്ഷിക്കുന്നവനെ അനുസരിക്കും. ഗുണാനുഭവം ലഭിക്കാതെ വന്നാൽ ആക്രമിച്ചേക്കാം.

കർക്കടകം

കടൽത്തീരത്തെ ഞണ്ടാണ് രാശി ചിഹ്നം. നേരേയും കുറുകേയും പോകാത്ത സ്വഭാവം. ആക്രമണ സ്വഭാവം അതുപോലെ ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയും ഒന്നുകിൽ അതി വേഗത. അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലത. ഒളിച്ചിരുന്ന് കാര്യം നടത്താനുള്ള പ്രവണത. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ തടയാനുള്ള പ്രവണത.

തുലാം

തുലാസും പിടിച്ച് തൂക്കം നോക്കുന്ന പുരുഷൻ, തന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മതപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ശ്രമം. കൃത്യതയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം. എല്ലാവരോടും നീതി ചെയ്‌തു എന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉള്ള കാലതാമസം മൂലം അവസരനഷ്ടം നേരിട്ടേക്കാം.

മകരം

മാനിന്റെ തലയും, മുതലയുടെ ഉടലും ഉള്ള വിചിത്രജീവി. ഒരുവിധ മുൻവിധികളും ഇല്ല. കാര്യസാധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനും തയ്യാർ. പലപ്പോഴും ഇരട്ട വ്യക്തിത്വം. നാട്ടിൽ ഒരു സ്വഭാവം, വീട്ടിൽ മറ്റൊരു സ്വഭാവം. ഒരേ സമയം ഭക്തനും യുക്തിവാദിയും ആയി ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ.

മേൽപറഞ്ഞ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവേയുള്ളതാണ്. ലഗ്നരാശി അനുസരിച്ച് വ്യക്തിയിൽ മേൽപറഞ്ഞ ഫലങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരാം.

സ്ഥിര രാശി മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന കർമങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കും എന്ന് വിശ്വാസം ആയതിനാൽ വിവാഹം, ശിലാസ്ഥാപനം, ഗൃഹപ്രവേശം, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം, രാജ്യാഭിഷേകം (സത്യപ്രതിജ്ഞ), സ്ഥാനാരോഹണം എന്നിവ സ്ഥിര രാശികൾ ആയ ഇടവം, ചിങ്ങം (വൃശ്ചികം) കുംഭം എന്നിങ്ങനെ പേരുദോഷം ഉള്ളതിനാൽ വൃശ്ചിക രാശി പൊതുവേ ശുഭകർമങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ശത്രുസംഹാരം, യുദ്ധം എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തമം.

സ്ഥിര രാശികൾ മുഹൂർത്തത്തിന് ലഭ്യമല്ലാതെ വന്നാൽ ഉഭയരാശികൾ സ്വീകരിക്കാം. വിവാഹത്തിന് ചരരാശികൾ ആയ മേടം, കർക്കടകം, തുലാം, മകരം രാശികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

വാഹനം വാങ്ങാൻ ചരരാശികൾ ആണ് ഉത്തമം. യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ചരരാശികൾ ഉത്തമം. ഉഭയ, ചര രാശികളിൽ വാഹനം വാങ്ങാം.

സ്ത്രീപ്രധാന കർമമായ വിവാഹത്തിന് സ്ത്രീയുടെ ജന്മരാശിയുടെ അഷ്ടമരാശി വരുന്ന സമയം മുഹൂർത്തമായോ, വിവാഹദിവസമായോ എടുക്കാൻ പാടില്ല. പൊതുവിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ജന്മാഷ്‌ഠരാശി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഉദാഹരണം കർക്കടകം രാശിയുടെ വിവാഹത്തിന് (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4) വരുന്ന കുംഭരാശി വരുന്ന ദിവസമോ ആ രാശിയിൽ മുഹൂർത്ത ലഗ്നം വരുന്നതോ പാടില്ല. അഷ്ടമരാശിയുടെ അധിപന്മാരുടെ കാലഹോരാസമയവും മുഹൂർത്തത്തിന് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഉത്തമം.

സ്ഥിര രാശിയും ഉഭയരാശിയും തമ്മിൽ ഉള്ള ഷഷ്ഠമ ദോഷത്തിനാണ് നാശനഷ്‌ടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യത കാണുന്നത്. സ്ഥിരരാശിക്കാർ തങ്ങളുടെ വാദത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നതിനാൽ നയതന്ത്രപരിശ്രമങ്ങളും ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളും പരാജയപ്പെടും.

ഉഭയ + ചര രാശികൾ തമ്മിൽ വലിയ ദോഷം ഇല്ല. ഉദാഹരണം മീനം രാശി പുരുഷനും തുലാം രാശിക്കാരിയായ സ്ത്രീക്കും തമ്മിൽ വലിയ കോലാഹലം ഉണ്ടാകാറില്ല. ഉണ്ടായാലും പരമാവധി വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ഷഷ്ഠാഷ്ടമ രാശികൾ

മേടം X വൃശ്ചികം (ചരം X സ്ഥിരം)

ഇടവം X ധനു (സ്ഥിരം X ഉഭയം )

മിഥുനം X മകരം ( ഉഭയം X ചരം)

കർക്കടകം X കുംഭം (ചരം X സ്ഥിരം)

ചിങ്ങം X മീനം (സ്ഥിരം X ചരം)

കന്നി X മേടം ( ഉഭയം X ചരം)

തുലാം X ഇടവം (ചരം X സ്ഥിരം)

വൃശ്ചികം X മിഥുനം (സ്ഥിരം X ഉഭയം )

ധനു X കർക്കടകം ( ഉഭയം X ചരം)

മകരം X ചിങ്ങം (ചരം X സ്ഥിരം)

കുംഭം X കന്നി (സ്ഥിരം X ഉഭയം )

മീനം X തുലാം ( ഉഭയം X ചരം)

സ്ഥിരരാശിയും ഉഭയരാശിയും ദമ്പതികളുടെ രാശിയായി വന്നാൽ ഷഷ്ഠാഷ്ടമദോഷത്തിന് ശക്തി കൂടും. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം, കലഹം, പരസ്‌പരാക്രമണംഎന്നിവ ഫലം.

ഷഷ്ഠാഷ്ടമദോഷം ചില അനുഭവപാഠങ്ങൾ

ഇടവം കൂറിലെ മകയിരം നക്ഷത്രക്കാരിയായ അമ്മായി അമ്മയും ധനു കൂറിലെ മൂലം നക്ഷത്രക്കാരിയായ മരുമകളും തമ്മിൽ 20 വർഷക്കാലമായി പരസ്‌പര കലഹവും, യുദ്ധവും തുടർന്ന്, ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം കൊറോണക്കാലത്ത് ഇവരുടെ യുദ്ധം അപകടകരമായി അമ്മായിയമ്മ കഴിക്കുന്ന പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനുള്ള വീര്യം കുറഞ്ഞ ഗുളികയ്ക്കു പകരം ഓവർ ഡോസുള്ള, അതേ പേരിൽ ഉള്ള ഗുളിക മാറ്റിവച്ച് കൊടുത്തു. അബോധാവസ്ഥയിൽ ആയ മകയിരം നക്ഷത്രക്കാരി ആയുസ്സിന്റെ ബലവും, ചികിത്സ തക്കസമയത്ത് കിട്ടിയതു കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു മകനൊപ്പം താമസിക്കുന്നു. പല വീടുകളിലേയും അമ്മായിയമ്മ - മരുമക്കൾ / മരുമകൻ പോരിന്റെ കാരണം ഈ ഷഷ്ഠാഷ്ടമദോഷമാണ്.

മീനം രാശിയിലെ അവസാന നക്ഷത്രക്കാരനായ നോവലിസ്റ്റും ചിങ്ങം രാശിയിലെ ആദ്യ നക്ഷത്രക്കാരനായ പ്രസാധകനും തമ്മിൽ പുസ്‌തക പ്രകാശനത്തിന് കരാർ ഒപ്പു വച്ചു. പ്രസാധകൻ പുസ്‌തകം വിറ്റ് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു. മീനം രാശിക്കാരനായ എഴുത്തുകാരന് ആദ്യ എഡിഷന്റെ പ്രകാശന ദിവസം 10,000 രൂപയും 100 പുസ്‌തകവും കിട്ടിയതല്ലാതെ പിന്നീടുള്ള എഡിഷനുകളുടെ ഒറ്റ പൈസാ പോലും കൊടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തർക്കം മൂത്തപ്പോൾ ഗുണ്ടകളെ വിട്ടു എഴുത്തുകാരന്റെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണം വരെ നടത്തി. ഇതു പോലെ 100 കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ ഷഷ്ഠാഷ്ടമദോഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ കഥകൾ ഇനിയും തുടരും. വിവാഹം, കരാർ, ഉടമ്പടി, ധന ഇടപാടുകൾ എന്നിവ നടത്തുമ്പോൾ ഷഷ്ഠാഷ്ടമദോഷം കൂടി പരിഗണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ രാശികളിൽപെട്ട ചില നക്ഷത്രക്കാർ തമ്മിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയാൽ ആയത് ജീവനാംശം, ധനനഷ്ടം, കോടതി നടപടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കാം. ഇവയെ വേധ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയും.

അശ്വതി (മേടം) X തൃക്കേട്ട (വൃശ്ചികം)

ഭരണി (മേടം) X അനിഴം (വൃശ്ചികം)

കാർത്തിക (മേടം + ഇടവം) X വിശാഖം (വൃശ്ചികം, തുലാം)

രോഹിണി (ഇടവം) X ചോതി (തുലാം)

മകയിരം X ചിത്തിര X അവിട്ടം X കാർത്തിക X ഉത്രം X ഉത്രാടം ഈ നക്ഷത്രക്കാർ തമ്മിലും പരസ്‌പരം വേധം ഉണ്ട്.

തിരുവാതിര (മിഥുനം) X തിരുവോണം (മകരം)

പുണർതം (മിഥുനം , കർക്കടകം) X ഉത്രാടം (ധനു, മകരം)

പൂയം (കർക്കടകം) X പൂരാടം (ധനു)

ആയില്യം (കർക്കടകം) X മൂലം (ധനു)

മകം (ചിങ്ങം) X രേവതി (മീനം)

പൂരം (ചിങ്ങം) X ഉതൃട്ടാതി (മീനം)

ഉത്രം (ചിങ്ങം, കന്നി) X പൂരൂരുട്ടാതി (കുംഭം, മീനം)

അത്തം (കന്നി) X ചതയം (കുംഭം)

ഈ നക്ഷത്രക്കാർ തമ്മിൽ വിവാഹിതരായാൽ പലവിധ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ആണ് ഫലം. കരാറുകൾ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ദീർഘകാല വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളും, ദുരിതത്തിൽ കലാശിച്ചേക്കാം. ഷഷ്ഠാഷ്ടമദോഷം കഠിനമായാൽ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കി ഒരു പൊതു സൗഹൃദത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക. വിശേഷിച്ച് സാമ്പത്തിക, വൈകാരിക, നിയമപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. മേൽപറഞ്ഞ ഫലാനുഭവങ്ങൾ ലേഖകന്റെ പഠനഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വ്യത്യസ്ഥ വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാലും ഷഷ്ഠാഷ്ടമദോഷം പലപ്പോഴും ജീവിതയാത്രയിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാണാം.

