പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം 'M' എങ്കിൽ...

മിടുമിടുക്കരെന്നാണ് M ൽ പേര് തുടങ്ങുന്നവരെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയുന്നത്. അങ്ങേയറ്റം പ്രായോഗിക അക്ഷരമാണിത്. സാമൂഹിക അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ്. ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. കുടുംബത്തോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹമുള്ളരാണ്. എന്നാൽ സ്നേഹക്കുറവനുഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വയം തളർന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥവരും. സ്വയം അച്ചടക്കവും കൂടി നിലനിർത്തിയാൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഇവർക്കു നേടാൻ കഴിയും. ചില അബദ്ധങ്ങൾ ഒരേപോലെ ആവർത്തിക്കുന്നതും ഇവരുടെ സ്വഭാവമാണ്.

സാമൂഹികരംഗത്തു തനിക്കാകാവുന്നതിലധികം സജീവമാകാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കും. കാശ് ചിലവാക്കാൻ ഒരു മടിയും ഇവർക്കില്ല, എന്നാൽ ചിലവാക്കുന്നതിന് ഇരട്ടി ഇവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ധാരാളം ധനം സമ്പാദിക്കും. നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾ പോലും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് വൈരാഗ്യബുദ്ധി കാണിക്കുന്നവരാണ്. താൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പങ്കാളി തന്നെയും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരുടെ അനാവശ്യവാശിയാണ് ഇവരെ പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്നത്.

ഭാവനാസമ്പന്നരും ഉത്സാഹഭരിതരും കഠിനാധ്വാനികളുമായ ഇവർ സിനിമാരംഗത്തും മാധ്യമരംഗത്തും സാംസ്കാരികരരംഗത്തുമെന്നുവേണ്ട കൈവെക്കുന്ന മേഖലയിലെല്ലാം ശോഭിക്കും. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അത്ഭുതശക്തി ഇവർക്കുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നേരം കളയുന്ന സ്വഭാവം ഇവർക്ക് തീരെയില്ല. സ്വന്തം കഴിവിലും കടമകളിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ആത്മധൈര്യവും മനക്കരുത്തും ഇവരുടെ മുഖമുദ്രകളാണ്, എന്നാൽ പുറത്തുകാണിക്കില്ല. കർക്കശസ്വഭാവക്കാരാണ്.

English Summaery : Name Starting with M Tells Your Character