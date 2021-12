ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയും ചിത്തിരയും ചേർന്ന് വരുന്ന സവിശേഷദിനം , ഈ നാളുകാർ സുബ്രമണ്യപ്രീതി വരുത്തണം

ക്ഷിപ്ര പ്രസാദിയായ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച. ഇന്ന് ചിത്തിരയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ചേർന്ന് വരുന്ന സവിശേഷദിനം. ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് അതീവ ഫലദായകമാണ്.

ജ്യോതിശാസ്ത്രപ്രകാരം ചൊവ്വയുടെ ദേവതയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി. ചൊവ്വാ പ്രീതി ലഭിക്കാനും ഈ ദിനത്തിലെ ഭജനം ഉത്തമമാണ്. ജാതകത്തില്‍ ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനം മേടം, മിഥുനം, ചിങ്ങം, തുലാം, ധനു, കുംഭം എന്നീ രാശികളില്‍ നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും ലഗ്നം രണ്ടിലോ ഏഴിലോ എട്ടിലോ നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും മകയിരം, ചിത്തിര, അവിട്ടം നക്ഷത്രക്കാരും സുബ്രമണ്യ പ്രീതി വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അശ്വതി, കാര്‍ത്തിക, പൂയം, മകം, ഉത്രം, അനിഴം, ഉത്രാടം, മൂലം, ഉത്തൃട്ടാതി എന്നീ നക്ഷത്രജാതർ അവരുടെ ചൊവ്വാദശാകാലത്ത് സുബ്രമണ്യ ഭജനം നടത്തുന്നത് ദോഷകാഠിന്യം കുറയ്ക്കും.

'ഓം ശരവണ ഭവഃ' എന്ന മന്ത്രം സുബ്രഹ്മണ്യരായം എന്നറിയപ്പെടുന്നു . അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ മറനീക്കി ജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രകാശത്തെ നിറയ്ക്കുന്ന മന്ത്രമാണിത്. കുറഞ്ഞത് 21 തവണ ജപിക്കുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രീതികരമാണ്. പൊതുവെ സുബ്രഹ്മണ്യ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം 21 തവണ ജപിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം . 'ഓം വചത്ഭുവേ നമഃ ' എന്ന മൂലമന്ത്രജപത്തോടെയുള്ള ക്ഷേത്ര ദർശനവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാമൃതം, പാൽ എന്നിവ നേദിക്കുന്നതും നാരങ്ങാമാല സമർപ്പിക്കുന്നതും ഉത്തമം . കൂടാതെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്തോത്രങ്ങളും ഗായത്രിയും ജപിക്കുന്നത് നന്ന്

സുബ്രമണ്യസ്‌തോത്രങ്ങൾ

ഷഡാനനം ചന്ദന ലേപിതാംഗം

മഹാദ്ഭുതം ദിവ്യ മയൂര വാഹനം

രുദ്രസ്യ സൂനും സുരസൈന്യനാഥം

ബ്രഹ്മണ്യദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ



ആശ്ചര്യവീരം സുകുമാരരൂപം

തേജസ്വിനം ദേവഗണാഭിവന്ദ്യം

ഏണാങ്കഗൗരീ തനയം കുമാരം

സ്കന്ദം വിശാഖം സതതം നമാമി

സ്കന്ദായ കാർത്തികേയായ

പാർവതി നന്ദനായ ച

മഹാദേവ കുമാരായ

സുബ്രമണ്യയായ തേ നമ



സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി

സുബ്രഹ്മണ്യ ഗായത്രി ഭക്തിയോടെ ജപിച്ചാൽ ചൊവ്വയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ നീങ്ങും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ശരീരശുദ്ധിയോടെ മാത്രമേ ജപം പാടുള്ളു .

'സനല്‍ക്കുമാരായ വിദ്മഹേ

ഷഡാനനായ ധീമഹീ

തന്വോ സ്കന്ദ: പ്രചോദയാത്'



കുടുംബ ഐക്യത്തിനായുള്ള മുരുകമന്ത്രം:

ഓം വല്ലീദേവയാനീ സമേത

ദേവസേനാപതീം കുമരഗുരുവരായ സ്വാഹാ



സിദ്ധവൈദ്യന്മാരുടെ ആരാധനാമൂർത്തി മുരുകനാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. രോഗശമനത്തിനായുള്ള മുരുകമന്ത്രം ഇതാണ്.

ഓം അഗ്നികുമാര സംഭവായ

അമൃത മയൂര വാഹനാരൂഡായ

ശരവണ സംഭവ വല്ലീശ

സുബ്രഹ്മണ്യായ നമ:

English Summary : Significance of Tuesday and Chithira comes in same Day