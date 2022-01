2022 പുതുവർഷത്തിൽ ഭാഗ്യവർധനവിനായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടവ

ഗുണവർധനവിനും അനുകൂലഫലത്തിനും ഈ 2022 വർഷത്തിലുടനീളം ഓരോ നാളുകാരും ഈ ദേവതകളെ ഭജിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്.

അശ്വതി :

പ്രദോഷവ്രതമനുഷ്ടിച്ച് ശിവ ഭജനം നടത്തുന്നത് ഗുണകരമാണ്.

ഭരണി :

ദോഷ ശമനത്തിന് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭജനം നടത്തുക.

കാർത്തിക :

ഗുണ വർധനവിനായി മാസം തോറും നാളിൽ ഗണപതിഹോമം കഴിപ്പിക്കുക.

രോഹിണി :

ദോഷശമനത്തിന് നാഗരാജാവിന്റെ പ്രീതി വരുത്തുക. നവഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠയുള്ളിടത്ത് തൊഴുതു രാഹുപ്രീതി വരുത്തുക .

മകയിരം :

ഭഗവതി ക്ഷേത്രദർശനം, വഴിപാടുകൾ ഇവ നടത്തുക.

തിരുവാതിര :

ദോഷശമനത്തിനായി ശിവഭജനം നടത്തി ഗുണവർധന വരുത്താം.

പുണർതം :

മഹാഗണപതി ഭജനം നടത്തുക . ഒപ്പം നവഗ്രഹ പ്രീതി വരുത്തി ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം.



പൂയം :

ഗുണഫലവർധനയ്ക്ക് മഹാവിഷ്ണുഭജനം നടത്തുക.



ആയില്യം :

ദോഷപരിഹാരത്തിന് ഹനൂമദ്‌ഭജനം നടത്തുക.

മകം :

ദോഷ പരിഹാരത്തിന് വിഷ്ണുഭജനം, വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കൽ ഇവ നടത്തുക.

പൂരം :

ദേവീ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പ്രാർഥനകൾ നടത്തുക. ദേവീ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തുക.

ഉത്രം :

ദോഷശമനത്തിനും ഗുണവർധനവിനുമായി വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സുബ്രമണ്യഭജനം നടത്തുക.

അത്തം :

ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ കാലമാണ്. ശാസ്താഭജനം പതിവായി നടത്തി ഗുണവർധന നേടുക.

ചിത്തിര :

സുബ്രഹ്മണ്യഭജനം നടത്തി ഗുണവർധന കൈവരിക്കാം.

ചോതി :

ശിവഭജനം നടത്തുക. നാഗരാജാവിന് വഴിപാടുകൾ നടത്തിക്കുക.

വിശാഖം :

അനുകൂലവർഷമാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പനെ പ്രാർഥിച്ചു ദോഷശാന്തി കൈവരുത്തുക. നിത്യേന നാരായണ നാമം ജപിക്കുക .

അനിഴം :

ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ഭജിച്ച് ദോഷശമനം വരുത്തുക. ഒപ്പം ശനിയാഴ്ചവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം .

തൃക്കേട്ട :

ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൈവരുന്ന വർഷമാണ്. ഗണപതിഭജനം നടത്തി ദോഷശമനം വരുത്തുക. നിത്യേന അഷ്ടോത്തര ജപം നടത്തുക .

മൂലം:

അനുകൂല ഫലങ്ങൾ അധികരിക്കുന്ന കാലമാണ്. ദോഷശമനത്തിന് അവതാര വിഷ്ണുഭജനം നടത്തുക.

പൂരാടം:

ഗുണ വർധനവിന് നാഗരാജാ ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടുകൾ കഴിപ്പിക്കുക.

ഉത്രാടം:

ഗുണവർധനവിനും ദോഷശമനത്തിനുമായി ഷഷ്ഠി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക.

തിരുവോണം:

ദോഷശമനത്തിന് ശിവ ഭജനം നടത്തുക.

അവിട്ടം:

ഗുണവർധനവിന് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ശിവ ഭജനം നടത്തുക.



ചതയം:

ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ വർഷമാണ്. ദോഷശമനത്തിന് ഗണപതി ഭജനം നടത്തുക.

പൂരുരുട്ടാതി :

പ്രദോഷവ്രതമനുഷ്ടിച്ച് ശിവ ഭജനം നടത്തുന്നത് ഗുണകരമാണ്.



ഉത്തൃട്ടാതി

ദോഷശമനത്തിന് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭജനം നടത്തുക.



രേവതി :

ഗുണ വർധനവിനായി മാസം തോറും നാളിൽ ഗണപതിഹോമം കഴിപ്പിക്കുക.



