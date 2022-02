പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം 'N ' ആണോ ? എങ്കിൽ...

പരാക്രമശാലിയായ അക്ഷരമായാണ് N അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്യാനും മടിയില്ലാത്തവരാണ് ഇവർ. വികാരത്തിനടിമയാണ് N അക്ഷരം. ഈ അക്ഷരത്തിൽ പേരുള്ളവരും വികാരജീവികളാണ്. സ്നേഹം, കരുണ, ആശ എന്നിവ അമിതമായി ഉണ്ടായിരിക്കും. വീണ്ടുവിചാരമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവും. കാരുണ്യമുള്ളവരാണ്.

ഇഷ്ടജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ഇവരെ വേദനിപ്പിക്കും. മറ്റുള്ളവർ താഴ്ത്തിപ്പറയുന്നതിഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എന്തും സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസരണം നടപ്പിലാക്കും. പ്രേമവിഷയത്തിൽ അതീവ തൽപരരാണ്. സുഖലോലുപത മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞുകിടക്കും. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു നടന്നാൽ വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തും. പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഉയർച്ച ലഭിക്കും.

ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് ജീവിതലക്ഷ്യമെന്ന് കരുതുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിശുക്ക് ഇവരുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. ഇവർ ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കും. സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ തന്നെ ഇവരെ തേടി ധാരാളം പണം വരും. ഭൗതികസുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോവുകയും അത് നന്നായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. എന്നാൽ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഇവരെ എപ്പോഴും അലട്ടും. ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്.

കഠിനാദ്ധ്വാനികളെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിലെ അലസത ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുകയും അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്.

English Summary : Name Starting with Letter N Tells your Character