ലങ്കന്‍ ദുരന്തത്തിന് ‘പരിഹാരം’ പറഞ്ഞ പാലക്കാട്ടെ ജ്യോത്സ്യർ; അവിശ്വസനീയം ഈ ക്ഷേത്ര ചരിത്രം

അശാന്തിയിലും അരാജകത്വത്തിലുമാണിന്ന് മരതക ദ്വീപ്.‌ അഴിമതി ഭരണത്തിന്റെയും‌ രാഷ്ട്രീയ നിരുത്തരവാദിത്തത്തിന്റെയും ഉദാഹരണമായി മാറിയ ശ്രീലങ്ക. ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത ഭരണകൂടങ്ങൾ മനോഹരമായ ഒരു രാജ്യത്തെയും ജനതയെയും പെരുവഴിയിലിറക്കി. എന്നിട്ട് ആ ഭരണവർഗം എന്തെങ്കിലും നേടിയോ? കോടിക്കണക്കിനു യുഎസ് ഡോളറിന്റെ സമ്പാദ്യം അഴിമതിയിലൂടെ‌ നേടിയിട്ടുണ്ടാകുമെങ്കിലും അവ അനുഭവിക്കാനുള്ള സമാധാനപരമായ അവസ്ഥ അവർക്കുണ്ടോ? ക്ഷുഭിതരായ സ്വന്തം ജനതയ്ക്കു മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകാതെ പലായനപാതയിൽ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണു ഭരണാധികാരികൾ. ഏതൊരു രാജ്യത്തെയും അഴിമതി ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ആ തരത്തിൽ മനോഹരമായൊരു പാഠമാകുകയാണു ശ്രീലങ്ക. കുട്ടികളും വയോധികരുമടക്കം ജനലക്ഷങ്ങൾ പട്ടിണിയിലേക്കും കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും‌ കൂപ്പുകുത്തിയ ദയനീയ കാഴ്ചയിലും ആ പാഠം മാത്രമാണിപ്പോൾ ‘മനോഹര’മെന്നു പറയാവുന്ന ഒന്ന്.

∙ മനോഹര ലങ്ക, പക്ഷേ..

മനോഹരമാണു ലങ്ക. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളാൽ സമൃദ്ധം. കുന്നും മലയും തോട്ടങ്ങളും മത്സ്യസമ്പത്തും തുറമുഖങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളുമെല്ലാമുള്ള മനോഹര മരതകദ്വീപ്. ഒരു വട്ടം പോയാൽതന്നെ ശ്രീലങ്ക നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കും. ചൈനയ്ക്കു പണയപ്പെടുത്തിയുള്ള വികസനത്തിലേക്കു ചുവടുമാറിയപ്പോഴേ ലങ്ക അപകടത്തിലേക്കു നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾക്കായി ജനതയെ മറന്നുള്ള അഴിമതിക്കരാറുകളിൽ ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ, ഭരണാധികാരികൾ‌ മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ ചരമക്കുറിപ്പെഴുതി. മഹിന്ദ രാജപക്സെയും കുടുംബവും അധികാരത്തെ പൂർണമായും കയ്യടക്കി. പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മഹിന്ദ പിന്നീടു സഹോദരൻ ഗോട്ടബയ രാജപക്സെയ്ക്ക് ആ പദവി കൈമാറി പ്രധാനമന്ത്രിപദത്തിലേക്കു മാറി. മറ്റു സഹോദരങ്ങളും മക്കളുമെല്ലാം മന്ത്രിമാരും പാർലമെന്റംഗങ്ങളുമായി.

പ്രകൃതിസമ്പത്തുകൊണ്ടും അധ്വാനശീലരായ ജനതയെക്കൊണ്ടും‌ം സാംസ്കാരിക പൈതൃകംകൊണ്ടും സമ്പന്നമായൊരു രാജ്യം മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുനീണ്ട വംശീയകലാപമൊന്നുകൊണ്ടുമാത്രം വികസനരംഗത്ത് ഒരടിപോലും മുന്നോട്ടുപോകാനാകാതെ നിന്നു. വംശീയകലാപം രാജ്യത്തെ നിശ്ചലമാക്കി. ലക്ഷക്കണക്കിനുപേർ മരിച്ചുവീണു. മുപ്പതാണ്ടിനു ശേഷം കലാപം അവസാനിക്കുമ്പോഴും ആരുമൊന്നും നേടിയില്ല. ഒരു രാജ്യവും ജനതയും ഒന്നിൽനിന്നു തുടങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ. അങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചു മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ച ഭരണവർഗമാണു രാജ്യത്തെ ഒന്നാകെ ‘വിറ്റുകാശാക്കിയത്’. അതിന്റെ ദുരന്തഫലമാണിന്നു കാണുന്നതും.

∙ ലങ്കയുടെ പുരാണവും കേരളബന്ധവും

ശ്രീലങ്കയുടെ പുരാണ ചരിത്രവും അതിനൊരു കേരള അനുബന്ധവുമുണ്ട്. മുപ്പതാണ്ടത്തെ വംശീയകലാപം അവസാനിക്കാൻ കേരള ജ്യോതിഷത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടലുണ്ടായി. അതു ഫലം കണ്ടെന്ന് കൊളംബോയിൽ കുറച്ചുപേർ വിശ്വസിച്ചു. ഇന്നത്തെ അരാജകാവസ്ഥയിലെത്തും വരെ അവരതു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കു കാരണമെന്തെന്നു ചോദിച്ചാൽ അവർക്കു മറുപടിയുണ്ടാകുമോ എന്നതു വ്യക്തവുമല്ല.

സോമസ്കന്ദ ശർമ ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിൽ (2012ലെ ചിത്രം)

എന്താണാ കേരള ബന്ധം?

ഏതാനും വർഷം മുൻപുവരെ ശ്രീലങ്കയിലെ പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫൈഡ് പരസ്യമായിരുന്നു ‘കേരള പണിക്കം’ എന്നത്. മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ സുഹൃത്താണു കേരള പണിക്കത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞത്. ജ്യോതിഷം എന്നതിനാണു പണിക്കം എന്നു സിംഹളീയർ പറയുന്നത്. പണിക്കർ എന്ന വാക്കും പണിക്കം എന്നതും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നത് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. കേരള ജ്യോതിഷികളെയും ജ്യോത്സ്യത്തെയും അത്രകണ്ടു വിശ്വാസമാണ് സിംഹള വംശജർക്ക്.

∙ അങ്ങനെ അവർ കേരളത്തിലേക്ക്...

കേരള പണിക്കത്തിന്റെ പെരുമ കേട്ടാകാം, ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് രണസിംഗെ പ്രേമദാസ‌ ഒരു സംഘത്തെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലേക്കയച്ചു. എന്താണു ശ്രീലങ്കയിലെ അശാന്തിക്കും വംശീയ കലാപത്തിനും കാരണം, എന്നാണിതിനൊരു അവസാനം, എന്നാണു നാട് ശാന്തിയിലേക്കും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും എത്തുക തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തേടിയായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ വരവ്. അങ്ങനെ ലങ്കൻ സംഘം എത്തിയതു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മാങ്ങോട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത്. അവിടെ കലാധരപ്പണിക്കർ, സഹോദരൻ മോഹൻരാജ് പണിക്കർ എന്നിവരുടെ അടുത്താണു സംഘമെത്തിയത്.

കെളനിയയിലെ ഉത്പലവർണ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിലെ കാഴ്ച (2012ലെ ചിത്രം)

∙ പ്രശ്നവശാൽ തെളിഞ്ഞതും പരിഹാരവും

പാലക്കാട്ടെ ജ്യോത്സ്യന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്തെന്നറിയും മുൻപു നാം കൊളംബോയ്ക്കു വടക്കു കാൻഡി റോഡിലെ കെളനിയയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉത്പലവർണ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചറിയണം.‌ ‘വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും’ എന്നു പറഞ്ഞേ അക്കഥ തുടങ്ങാനാകൂ. 2009ൽ ശ്രീലങ്കയിലെ വംശീയകലാപം അവസാനിക്കുന്നതിനു കാരണമാക്കിയതെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം കെളനിയയിൽ ഉയരുന്നതും പാലക്കാട്ടെ ജ്യോതിഷവിധിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നതാണു കാരണം.‌ ശ്രീലങ്കയിൽ യുദ്ധമവസാനിപ്പിച്ചു സമാധാനം കൊണ്ടുവന്നതിനു പിന്നിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനു പങ്കുണ്ടെന്നു വലിയൊരു വിഭാഗം ശ്രീലങ്കക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസവും അതുതന്നെ. അതുകൊണ്ടാണു കെളനിയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമാണവും പരിപാലനവും വിപുലീകരണവുമെല്ലാം സർക്കാർ നേരിട്ടു ചെയ്തതും.

∙ ഒരു രാമായണ യാത്ര

കർക്കടകമാസമാണിത്. രാമായണമാസം. കെളനിയയിലെ ക്ഷേത്രോൽപത്തിയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതിനൊപ്പം നാം രാമായണത്തിലേക്കൊന്നു പോകണം. ത്രേതായുഗത്തിലെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിനു ശേഷം തമിഴ്നാട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലേക്കുമൊന്നു പോകണം.‌

ശ്രീലങ്കയിലെ കെളനിയയിലെ ഉത്പലവർണ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിനോടു ചേർന്നുള്ള ബുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥിക്കുന്നവർ. ചിത്രം: Ishara S. KODIKARA / AFP‌

സോമസ്കന്ദ ശർമ പറഞ്ഞത്: 2012ലായിരുന്നു അത്. ഈ ലേഖകൻ അന്നു കെളനിയയിലെ വിഷ്ണുക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ക്ഷേത്രശ്രീകോവിലിൽ പ്രതിഷ്ഠാ കുംഭാഭിഷേകവും പൂജകളുമെല്ലാം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം വലിയശാലയിലെ അഗ്രഹാരത്തിൽ വേരുകളുള്ള സോമസ്കന്ദ ശർമ അന്നു പറഞ്ഞ രാമായണ കഥയാണു ത്രേതായുഗത്തിലെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്. ശർമ ജനിച്ചതും വളർന്നതുമെല്ലാം ശ്രീലങ്കയിൽതന്നെയാണെങ്കിലും പൂർവികർ തിരുവനന്തപുരം വലിയശാലയിൽനിന്നുള്ളവരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് നടരാജ അയ്യരുടെ പിതാവ് കൃഷ്ണയ്യർ സിലോണിലേക്കു വന്നതു തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നത്രെ.‌ സോമസ്കന്ദ ശർമ പറഞ്ഞതു തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രോൽപത്തിയെക്കുറിച്ചു പല കഥകളുമുണ്ട്. അതിലൊന്നാണിതെന്നു പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം കഥ തുടങ്ങിയത്.

‌

∙ കഥയിലേക്ക്:..

രാവണനിഗ്രഹ ശേഷം ലങ്കയിൽനിന്നു ശ്രീരാമനും ലക്ഷ്മണനും അയോധ്യയിലേക്കു മടങ്ങി. അവിടെ ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം കെങ്കേമമായി. രാമപാദസേവയെന്ന ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യവുമായി രാവണസോദരൻ വിഭീഷണനുമെത്തിയിരുന്നു അയോധ്യയിൽ. എന്നാൽ രാവണനുശേഷം ലങ്ക അനാഥമാണെന്നും അവിടെ അരാജകത്വം ഇല്ലാതാക്കാനും സദ്‌ഭരണമുണ്ടാകാനും‌ തിരികെ പോകണമെന്നും വിഭീഷണനോടു രാമൻ നിർദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ശ്രീരാമനെ വിട്ടുപോകാൻ വിഭീഷണൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായ ശ്രീരാമൻ ഹൃദയകമലത്തിൽനിന്ന് അനന്തശയന വിഷ്ണുവിഗ്രഹമെടുത്തു വിഭീഷണനു നൽകുന്നു. ഇതുമായി ലങ്കയിലെത്താനും അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഭരണമാരംഭിക്കാനുമായിരുന്നു രാമനിർദേശം. ലങ്കയിലെത്തും വരെ വിഗ്രഹം നിലത്തുവയ്ക്കരുതെന്നും രാമൻ വിഭീഷണനോടു പറഞ്ഞു.

വിഭീഷണൻ പുഷ്പകവിമാനത്തിൽ ലങ്കയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. കുറേ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ താഴെ കാവേരീനദി കണ്ടു വിമാനമിറക്കി. സന്ധ്യാപ്രാർഥനയ്ക്കു മുൻപു കുളിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോഴാണു വിഗ്രഹം നിലത്തുവയ്ക്കരുതെന്ന കാര്യമോർത്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു ബാലനെ കണ്ടു. വിഗ്രഹം കയ്യിൽകൊടുത്തു. വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങാനാകാതെ വരുമ്പോൾ താൻ മൂന്നു തവണ വിളിക്കുമെന്നും അപ്പോഴേക്കും കുളിച്ചുവരണമെന്നും ബാലൻ വിഭീഷണനോടു പറഞ്ഞു. കുളിക്കാൻപോയ വിഭീഷണനെ ബാലൻ‌ മൂന്നു തവണ വിളിച്ചു. കുളിക്കുകയായിരുന്ന വിഭീഷണൻ അതു കേട്ടില്ല. തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ വിഗ്രഹം നിലത്തിരിക്കുന്നതാണു കണ്ടത്.‌ നിലത്തുനിന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു.

ശ്രീലങ്കയിലെ കെളനിയയിലെ ഉത്പലവർണ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിനോടു ചേർന്നുള്ള ബുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥിക്കുന്നവർ. ചിത്രം: Ishara S. KODIKARA / AFP‌

ബാലനായി വന്നതു ഗണപതിയാണെന്നാണു കഥ. ആ വിഗ്രഹം ഇരുന്നുറച്ച സ്ഥാനത്തത്രെ സുപ്രസിദ്ധമായ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലെ രംഗനാഥരുടെ അനന്തശയന പ്രതിഷ്ഠ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ തപസ്സിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ച വിഗ്രഹമാണിതെന്നും അവിടെനിന്ന് ഇത് അയോധ്യയിലെത്തിയെന്നും രാമൻ അവിടെവച്ചു വിഭീഷണനു നൽകിയതാണെന്നും മറ്റൊരു കഥയുണ്ട്. ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രോൽപത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകളവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ശ്രീലങ്കയിലെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിശേഷമാണു നമുക്കറിയേണ്ടത്. അതേപ്പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ സോമസ്‌കന്ദശർമ കഥ തുടർന്നു...

∙ വിഭീഷണൻ ലങ്കയിലേക്ക്....

വിഗ്രഹം തിരിച്ചെടുക്കാനാകാതെ വിലപിച്ച വിഭീഷണനു മുന്നിൽ സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സധൈര്യം ശ്രീലങ്കയിലേക്കു പോകുക. ഞാൻ ഇവിടെ തെക്കോട്ടു ദർശനമായാണു കുടികൊള്ളുക.‌ ഇവിടെനിന്നുള്ള ദർശനം ശ്രീലങ്കയ്ക്കുമുകളിലുണ്ടാകും. അവിടെ നന്മയും ഐശ്വര്യവും വിളയാടും'.

ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വടക്കുമെല്ലാമായി ഇരുപതോളം ഗോപുരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും തെക്ക് ഗോപുരം നിർമിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പല കാലത്തുവന്ന രാജാക്കന്മാരും ഇവിടെ ഗോപുരം പണിയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ 1977ൽ ഗോപുരനിർമാണമാരംഭിച്ചു. 1983ൽ അതു പൂർത്തിയാക്കി.

ശ്രീലങ്കയിലെ കെളനിയയിലെ ഉത്പലവർണ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിനോടു ചേർന്നുള്ള ബുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: Ishara S. KODIKARA / AFP‌

236 അടി ഉയരമുള്ള കൂറ്റൻ ഗോപുരം. ഏഷ്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഗോപുരമത്രെ ഇത്.‌ അതിനു മുകളിൽ കയറിനോക്കിയാൽ ശ്രീലങ്കയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ കാണാം. അതേവർഷം ശ്രീലങ്കയിൽ വംശീയയുദ്ധം തുടങ്ങി. അനുഗ്രഹമേകി മഹാവിഷ്ണു ശ്രീലങ്കയ്ക്കുമേൽ കടാക്ഷിച്ചിരുന്ന ദൃഷ്ടിയെ തടഞ്ഞ ഗോപുരനിർമാണവും‌ം കലാപം തുടങ്ങിയതും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്നു ശർമ പറഞ്ഞു. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട ഘോരയുദ്ധം. ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് ഇതിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടമായെന്നാണു കണക്ക്. ഒപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടു പിന്നോട്ടുപോയി.

∙ പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനു‌ ദൈവവഴി!

രാജ്യത്തെ യുദ്ധത്തിനും പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നടത്തുന്ന ചർച്ചകളും നീക്കങ്ങളുമൊന്നും വിജയിക്കാതായി. ശ്രീലങ്ക യുദ്ധഭൂമിയായി. ദൈവമാർഗംകൂടി നോക്കിയാലോ എന്നായി ആലോചന. അങ്ങനെയാണു പ്രസിഡന്റ് ആർ. പ്രേമദാസ തന്നോട് ഇതേപ്പറ്റി കൂടിയാലോചിച്ചതെന്നു‌ സോമസ്‌കന്ദ ശർമ പറയുന്നു. ശർമ കേരളത്തിലെ ജ്യോതിഷപ്പെരുമയെക്കുറിച്ചു പ്രേമദാസയോടു പറഞ്ഞു. ഉടൻ അങ്ങോട്ടു പോകാൻ പ്രേമദാസയുടെ നിർദേശമുണ്ടായി.അങ്ങനെ ശർമയും സുഹൃത്ത് ഗോപാല അയ്യരും കൂടി നേരെ കേരളത്തിൽ പാലക്കാട്ടേക്കെത്തി. അവിടെ കലാധരപ്പണിക്കരും മോഹൻരാജ് പണിക്കരും പ്രശ്‌നംവച്ചുനോക്കിയപ്പോഴാണു ശ്രീരംഗത്തു തെക്കേ ഗോപുരം കെട്ടിയതിനാൽ രംഗനാഥസ്വാമിയുടെ ദൃഷ്ടി ശ്രീലങ്കയിൽ പതിക്കാതായതാണു പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നു കണ്ടെത്തിയതെന്നു ശർമപറയുന്നു. തുടർന്നു പരിഹാരമാർഗം തേടിയപ്പോൾ വന്ന നിർദേശമാണ്, ശ്രീലങ്കയിൽ ശ്രീരംഗത്തിനു സമാനമായ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമിക്കുകയെന്നത്. ദർശനം വടക്കോട്ടാകണമെന്നും പരിഹാരനിർദേശമുണ്ടായി.

ശ്രീലങ്കയിലെ കെളനിയയിലെ ഉത്പലവർണ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിനോടു ചേർന്നുള്ള ബുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവകാല കാഴ്ച. ഫയൽ ചിത്രം: SANKA VIDANAGAMA / AFP

എന്നാൽ ക്ഷേത്ര നിർമാണപരിപാടികളാരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ 1993ൽ പ്രേമദാസ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തുടർന്നു ചന്ദ്രിക കുമാരതുംഗെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോഴാണു ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിനു സജീവമായ നീക്കമുണ്ടായത്. കൊളംബോയ്ക്കു വടക്ക് മുത്തുരാജവലയിൽ 20 ഏക്കർ ഭൂമി കണ്ടെത്തി അവിടെ ക്ഷേത്രനിർമാണത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. ചന്ദ്രിക പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേകനിധിയിൽനിന്ന് അന്ന് ഒരു കോടി ശ്രീലങ്കൻ രൂപയാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചത്. വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തോടൊപ്പം ബുദ്ധക്ഷേത്രം നിർമിക്കാനും പരിപാടിയിട്ടു.‌ പരപ്പനങ്ങാടി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണപ്പണിക്കരടക്കമുള്ള കേരള ജ്യോതിഷപണ്ഡിതരിൽ ചന്ദ്രികയ്ക്കുള്ള വിശ്വാസം മുൻപേ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യമാണ്.

‌‌

∙ പെട്ടെന്നൊരു നാള്‍ നിന്നുപോയ യുദ്ധം

കെളനിയയിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള അനന്തശയന വിഗ്രഹം നിർമിച്ചതു തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരത്താണ്. അതിനു മേൽനോട്ടം നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതും സോമസ്‌കന്ദശർമയായിരുന്നു. കപ്പലിലാണു വിഗ്രഹം കൊളംബോയിലെത്തിച്ചത്. ഇതിനിടെ ക്ഷേത്രം മുത്തുരാജവലയിൽ നിർമിക്കുന്നതു സൂക്തമാണോ എന്നു നോക്കാൻ ശർമ വീണ്ടും പാലക്കാട്ടെത്തി. എന്നാൽ പ്രശ്‌നത്തിൽ ജ്യോത്സ്യർ നിർബന്ധമായും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ക്ഷേത്രം കൊളംബോയിൽനിന്ന് 25 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാകണമെന്നായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ക്ഷേത്രം നിർമിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിഭീഷണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു.‌ തുടർന്നാണു പണ്ടു വിഭീഷണൻ ഭരിച്ചിരുന്ന കെളനിയയ്ക്കു നറുക്കുവീണത്. രാവണനിഗ്രഹത്തിനുശേഷം ലക്ഷ്മണനാണു വിഭീഷണനെ കെളനിയയുടെ രാജാവായി വാഴിച്ചത്.‌

ക്ഷേത്രനിർമാണം വളരെ വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശിച്ചതു പിന്നീടു പ്രസിഡന്റായ മഹിന്ദ രാജപക്സെ ആയിരുന്നു. പണവും സർക്കാർ മുടക്കി. 2008 ഡിസംബർ 8ന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീരംഗനാഥവിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. രംഗനാഥവിഗ്രഹത്തിനു നേരെ തൊഴുതുനിൽക്കുന്ന വിഭീഷണവിഗ്രഹവും ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷ്ഠാപൂജകൾക്കു കേരളത്തിൽനിന്നു പൂജാരിമാരെത്തി. പാലക്കാട് കണ്ണമ്പ്രയിൽനിന്നു പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയും കൂട്ടരുമാണെത്തിയതെന്നു ശർമ ഓർക്കുന്നു. 2009 മേയിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ വംശീയപോരാട്ടം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു. മൂപ്പതാണ്ടു നീണ്ട യുദ്ധം പൊടുന്നനെ അവസാനിച്ചതിനു പിന്നിൽ ദേവശക്തിയുണ്ടെന്നുതന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നാണു 2012ൽ സോമസ്‌കന്ദശർമ.‌ പറഞ്ഞത്.

തൃശൂർ പൂരം പോലെയാണു കെളനിയ ക്ഷേത്രത്തിലെ വാർഷികോത്സവം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വാർഷികോത്സവം നടക്കുന്നതു ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ 18 വരെയാണ്.‌ 58 ഗജവീരന്മാരാണു നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി അണിനിരക്കുക. പ്രധാനദിവസമായ ഡിസംബർ 14നായിരിക്കും അത്. തമിഴരും സിംഹളരും മുസ്‌ലിംകളും ക്രിസ്ത്യാനികളുമെല്ലാം ഇവിടെ പ്രാർഥനയ്‌ക്കെത്തുന്നു. ശ്രീലങ്കയിൽ സമാധാനമുണ്ടാക്കിയ ദൈവശക്തിയുടെ പ്രതീകമായി കാണുന്നതിനാലാണിതത്രെ.‌

ശ്രീലങ്കയിലെ കെളനിയയിലെ ഉത്പലവർണ വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിനോടു ചേർന്നുള്ള ബുദ്ധ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥിക്കുന്നവർ. ചിത്രം: Ishara S. KODIKARA / AFP‌

ശ്രീലങ്കൻ പ്രതിനിധികൾ വന്നു കണ്ടെന്നകാര്യം മാങ്ങോട്ടുകാവിലെ മോഹൻരാജ് പണിക്കർ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രശ്നം വച്ച കാര്യത്തിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പറയാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. അതു പറയാൻ പാടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണദ്ദേഹം. ജ്യേഷ്ഠൻ കലാധരപ്പണിക്കർ ഇന്നില്ല. ഇനി ശ്രീലങ്കയിൽ അരാജകത്വം എന്നു മാറുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അതു പ്രശ്നം വച്ചു നോക്കിയേ പറയാനാകൂ എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

∙ പ്രാർഥനയോടെ ഒരു ജനത

അതെ, ഒരു ജനത പ്രാർഥിക്കുകയാണ്. കെളനിയയുടെ മുൻ ഭരണാധികാരിയായ വിഭീഷണനോട്,‌ രാവണനിഗ്രഹശേഷം അനാഥമായ രാജ്യത്തെ രക്ഷിച്ച രാജാവിനോട്. ഇതാ, രാജ്യം വീണ്ടും അനാഥത്വത്തിലാണ്. അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ വീണ്ടുമൊരു വിഭീഷണനെത്തുന്നതു കാക്കുകയാണു ശ്രീലങ്ക. വീണ്ടും പറയുന്നു, ‘വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും’ എന്ന മുൻകൂർ ജാമ്യത്തോടെയാണീ കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

English Summary: Story of Sri Lankan Kelaniya Raja Maha Viharaya Temple and How it Connected with Kerala?