27 നക്ഷത്രക്കാർക്കുള്ള ഗണേശ ഭാവങ്ങൾ, എളുപ്പത്തിൽ ഫലസിദ്ധി നേടാം

ഗണപതിയെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ ഭക്തർ പ്രാർഥിക്കുന്നു. 27 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ സങ്കൽപ്പിച്ച് പ്രാർഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുണഫലങ്ങൾ എളുപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം. ശുഭകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഗണേശ പൂജ ചെയ്യാൻ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഗണേശ പൂജ ചെയ്യുന്നത് വിഘ്നങ്ങൾ മാറാനും വിജയം നേടാനും നന്ന്.

ഗണേശ ഗായത്രി മന്ത്രം

"ഓം ഏകാദന്തായ വിദ്മഹേ‌,

വക്രതുണ്ടായ ധീമഹി,

തന്നോ ദന്തി പ്രാചോദയാത്."



അശ്വതി - ദ്വിമുഖ ഗണപതി

ഭരണി - സിദ്ധ ഗണപതി

കാർത്തിക - ഉച്ചിഷ്ട ഗണപതി

രോഹിണി - വിഘ്ന ഗണപതി

മകയിരം - ക്ഷിപ്രഗണപതി

തിരുവാതിര - ഹേരംബ ഗണപതി

പുണർതം - ലക്ഷ്മി ഗണപതി

പൂയം - മഹാഗണപതി

ആയില്യം - വിജയ ഗണപതി

മകം - നൃത്ത ഗണപതി

പൂരം - ഊർധ്വ ഗണപതി

ഉത്രം - ഏകാക്ഷര ഗണപതി

അത്തം - വരദ ഗണപതി

ചിത്തിര - ത്രയക്ഷര ഗണപതി

ചോതി - ക്ഷിപ്ര പ്രസാദ ഗണപതി

വിശാഖം - ഹരിദ്രാ ഗണപതി

അനിഴം - ഏകദന്ത ഗണപതി

തൃക്കേട്ട - സൃഷ്ടി ഗണപതി

മൂലം - ഉദ്ധാന ഗണപതി

പൂരാടം - ഋണമോചന ഗണപതി

ഉത്രാടം - ധുണ്ടി ഗണപതി

തിരുവോണം - ദ്വിമുഖ ഗണപതി

അവിട്ടം - ത്രിമുഖ ഗണപതി

ചതയം - സിംഹ ഗണപതി

പൂരുരുട്ടാതി - യോഗ ഗണപതി

ഉത്രട്ടാതി - ദുർഗ ഗണപതി

രേവതി - സങ്കടഹര ഗണപതി

അശ്വതി ,മകം, മൂലം നക്ഷത്രക്കാർ കേതുദശയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. കേതുവിന് ഹേതു ഇല്ലെന്നാണ് പ്രമാണം. അത് കാരണമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കേതു ദശാകാലങ്ങളിൽ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിവാകാൻ ഗണപതിയെ പ്രാർഥിക്കുകയും യഥാ ശക്തി വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. നാളികേരം ഉടയ്ക്കുകയും കറുകമാല ചാർത്തുകയും ഗണപതി ഹോമം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഗണപതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിപാടുകളായി കണക്കാക്കുന്നു.



English Summary : Different Forms of Ganesha According to Birth Star