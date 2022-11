ഐശ്വര്യം നൽകും ഏകാദശി, പ്രദോഷം

നാളെ (2022 നവംബർ 20 ഞായർ) വൃശ്ചികമാസത്തിലെ കറുത്തപക്ഷ ഏകാദശി- തൃപ്രയാർ ഏകാദശി. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉൽപന്നാ ഏകാദശി എന്ന പേരിലാണ് നാളത്തെ ഏകാദശി ആചരിക്കുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 21) പ്രദോഷവ്രതവും വരുന്നു. ഏകാദശി ദിവസം ശ്രീമഹാവിഷ്ണുവിനെയും പ്രദോഷവ്രതദിവസം ശ്രീപരമേശ്വരനെയുമാണു ഭജിക്കേണ്ടത്. ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകുമെന്നു പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഏകാദശിവ്രതത്തെയും പ്രദോഷവ്രതത്തെയും കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാൻ കേൾക്കൂ.

