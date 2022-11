ജീവിതത്തിൽ നിത്യവും ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്ന അഞ്ച് നക്ഷത്രക്കാർ, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇരട്ടിഫലം

ജന്മനക്ഷത്രത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുവാനാകും. തൊഴിൽ , വിദ്യാഭ്യാസം , കുടുംബജീവിതം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങള്‍ക്കും നഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ജന്മ നക്ഷത്രവുമായി വളരെയടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. ജന്മസമയമനുസരിച്ച് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവാമെങ്കിലും ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ കൂടുതലാകും. ജീവിതത്തിലും തൊഴിലിലും അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തുമ്പോൾ അത് വേണ്ടവിധത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നു മാത്രം.

അശ്വതി

അശ്വതി നക്ഷത്ര ദേവതയായ അശ്വിനി ദേവതകളുടെ കുതിരയുടെ ആകൃതിയാണ് നക്ഷത്ര സ്വരൂപം. ഇക്കൂട്ടരുടെ അസാമാന്യമായ വാക്‌സാമർഥ്യവും ബുദ്ധിയും തൊഴിലിടങ്ങളിൽ അനുകൂല അവസരം സൃഷ്ടിക്കും. വിദേശപഠനത്തിനും വിദേശവാസയോഗവുമുള്ള നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഇവർ. ധനസ്ഥിതി എപ്പോഴും മെച്ചമായിരിക്കും . അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ ഔഷധം നൽകുന്നതും അവരിൽ നിന്ന് ഔഷധം സ്വീകരിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമാണെന്ന വിശ്വാസവുമുണ്ട്. സംഗീതത്തിൽ അഭിരുചിയുള്ളവരായതിനാൽ സമൂഹത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും.

പുണർതം

ശ്രീരാമന്റെ നക്ഷത്രമാണിത്. പുണർതത്തിന്റെ നക്ഷത്രാധിപൻ ഗുരുവാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇവർ ബുദ്ധിശാലികളും വിശാലമനസ്കരും സൗമ്യതയും ഉളളവരും ആയിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രം അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനാൽ ശത്രുക്കൾ കുറവായിരിക്കും. അന്യരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാത്ത സ്വഭാവം ഇക്കൂട്ടരെ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കാറുണ്ട്‌. ആകർഷകമായ ശരീരവും സത്യസന്ധമായ പ്രവൃത്തിയും വശ്യമായ സംഭാഷണവും മറ്റുളളവരുടെ ഇംഗിതമറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനുളള കഴിവും ഇവരെ മറ്റുളളവർക്ക് പ്രിയമുളളവരാക്കി മാറ്റുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിലും എടുത്തുചാട്ടം കാണിക്കുകയില്ല. വാക്ശക്തിയും വിചാരശക്തിയുമുളള ഇവരെ വാഗ്വാദത്തിൽ എതിർത്തു തോൽപ്പിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചിത്രരചനയിലുള്ള പാടവം പ്രശസ്തിക്ക് കാരണമാകും.

ആയില്യം

ഏതു രംഗത്തും താൻ മുന്നിട്ടു നിൽക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ. മറ്റുള്ളവരാൽ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും പല മേഖലയിലും തലപ്പത്ത് ഇരിക്കാനും കഴിവുള്ളവരാണ്. ഇവരിലുള്ള അപാരകഴിവാണ് നേതൃപദവി. ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കാറില്ല.

അത്തം

പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹുമാനവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും വളരെയധികം ലഭിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഈ നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവേ ശാന്തരും മര്യാദയുള്ളവരും കണിശക്കാരുമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്തായാലും പൊതുജനത്തിനിടയിലായാലും കീഴ്ജീവനക്കാരാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല. ഇവർ ബിസിനസ്സ് തലപ്പത്തോ, വലിയ നിലയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി തലപ്പത്തോ ആയിരിക്കും ശോഭിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് വളരെയധികം അറിവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ലഭിക്കും. അത്തം നാളുകാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരുക്കും എന്നൊരു പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് .

ചോതി

ചോതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ചോദിക്കാതെ ലഭിക്കും എന്നാണ് ചൊല്ല്. ജീവിതത്തില്‍ സുഖഭോഗങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ യോഗമുളളവരാണ്. തുലാം രാശി ആയതിനാൽ ത്രാസിനെ പോലെ ഏതു കാര്യവും തൂക്കി നോക്കി തെറ്റും ശരിയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നവരാണിവർ. ഏതു കാര്യത്തിന്‍റെയും ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ നോക്കിയാവും ഓരോ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്.വാക്കിലും നോക്കിലും നടത്തിലും ആ‍ജ്ഞാശക്തിയും അധികാരശക്തിയും തെളിഞ്ഞു കാണും. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. വ്യാപാരത്തിലും വ്യവസായത്തിലും ശോഭിക്കുന്നവരുമാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ.

