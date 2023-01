ഇന്ന് മുപ്പെട്ടു ബുധനും ഏകാദശിയും, ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഈ സമയത്തു ഭജിച്ചാൽ കോടിഫലം

ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയും ഏകാദശിയും ചേർന്ന് വരുന്ന സവിശേഷദിനം. ബുധനാഴ്ചകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭജനത്തിനു ഉത്തമദിനമാണ്. മകരമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബുധനാഴ്ച അതായത് മുപ്പെട്ടു ബുധനാഴ്ച ഈ ഏകാദശി വരുന്നതിനാൽ ഇന്നത്തെ കൃഷ്ണഭജനം അത്യുത്തമമാണ്. സർവൈശ്വര്യവും ഭാഗ്യവും ലഭിക്കാൻ ഗുരുവായൂരപ്പനെ മനസിൽ ധ്യാനിച്ച് കൃഷ്ണാഷ്ടകം ജപിക്കാം. ഈ ജപം ഹരിവാസരസമയത്തെങ്കിൽ ഇരട്ടിഫലദായകമാണ്. 2023 ജനുവരി 18 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10.34 മുതൽ രാത്രി 9.23 വരെയാണ് ഹരിവാസരം



ഭഗവാൻറെ എട്ടു ശ്ലോകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ശ്രീ കൃഷ്ണാഷ്ടകം ഇന്ന് ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവൽ പ്രീതിയും സർവ പാപശാന്തിയും വ്യാഴദോഷ ശാന്തിയും ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

ശ്രീ കൃഷ്ണാഷ്ടകം

വസുദേവസുതം ദേവം കംസചാണൂരമർദ്ദനം

ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും



അതസീപുഷ്പസങ്കാശം ഹാരനൂപുരശോഭിതം

രത്നകങ്കണകേയൂരം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും



കുടിലാളക സംയുക്തം പൂർണ ചന്ദ്ര നിഭാനനം

വിലസത്ക്കുണ്ഡലധരം ദേവം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും



മന്ദാരഗന്ധസംയുക്തം ചാരുഹാസം ചതുർഭുജം

ബർഹിപിഞ്ഛാവചൂഡാംഗം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും



ഉത്ഫുല്ല പദ്മപത്രാക്ഷം നീലജീമുതസന്നിഭം

യാദവാനാം ശിരോരത്നം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും



രുഗ്മിണി കേളിസംയുക്തം പീതാംബര സുശോഭിതം

അവാപ്തതുളസീഗന്ധം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും



ഗോപികാനാം കുചദ്വന്ദ്വ കുങ്കുമാങ്കിത വക്ഷസം

ശ്രീനികേതം മഹേഷ്വാസം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും



ശ്രീവത്സാങ്കം മഹോരസ്കം വനമാലാവിരാജിതം

ശംഖചക്രധരം ദേവം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും



കൃഷ്ണാഷ്ടകമിദം പുണ്യം

പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത്

കോടി ജൻമകൃതം പാപം

സ്മരണനേന്യ നശ്യതി.

Content Summary : Significance of Ekadshi Comes in Wednesday