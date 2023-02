തിങ്കളാഴ്ചയും രോഹിണിയും ചേർന്ന് വരുന്ന അപൂർവദിനം, ഈ അനുഷ്ടാനം ഇരട്ടിഫലദായകം

കുംഭ മാസത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ചയും രോഹിണി നക്ഷത്രവും ചേർന്ന് വരുന്ന സവിശേഷദിനമാണ് 2023 ഫെബ്രുവരി 27 തിങ്കളാഴ്ച . ശിവ പാർവതീ ഭജനത്തിനു അത്യുത്തമമായ ദിനമാണിത്. ഈ ദിനത്തിൽ സ്വയംവരപുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തി പ്രാർഥിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആഗ്രഹസിദ്ധി ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഭദ്രമായ കുടുംബജീവിതത്തിനും വൈധവ്യദോഷ നിവാരണത്തിനും ചന്ദ്രദോഷശമനത്തിനും മോക്ഷത്തിനും ദാമ്പത്യപ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനും കുടുംബ ഉന്നതിയുണ്ടാകാനുമെല്ലാം വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തോടെയുള്ള ശിവ പാർവതീ ഭജനം അത്യുത്തമമാണ്.

ശിവപാർവതീ ഭജനത്തിനു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മന്ത്രമാണ് 'നമ:ശിവായ ശിവായ നമ:' എന്ന മൂലമന്ത്രം. ഇത് നെയ് വിളക്കിനു മുന്നിൽ ഇരുന്നു നൂറ്റിയെട്ട് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നത് അതീവ ഫലദായകമാണ്. ശിവസഹസ്രനാമവും ലളിതാസഹസ്രനാമവും തുല്യപ്രാധാന്യം നൽകി ജപിക്കാവുന്നതാണ്. ഉമാമഹേശ്വരസ്തോത്രവും ജപിക്കണം. അന്നേദിവസം കഴിയാവുന്നത്ര തവണ 'ഓം നമഃശിവായ' എന്ന പഞ്ചാക്ഷരീമന്ത്രത്തോടൊപ്പം ശ്രീ പാർവതീദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രമായ 'ഓം ഹ്രീം ഉമായൈ നമ :' ജപിക്കുന്നതും നന്ന്. തിങ്കളാഴ്ച ദിനം മുഴുവൻ ശിവപാർവതീ സ്മരണയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത് ശ്രേഷ്ഠം. ഭാര്യാഭർതൃഐക്യം വർധിപ്പിക്കാൻ 'ഓം ശിവശക്‌തിയൈക്യരൂപിണിയേ നമഃ' എന്ന മന്ത്രം നൂറ്റെട്ട് തവണ ജപിക്കുന്നതും ഉത്തമം. ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പാർവതീദേവിയെ ധ്യാനിച്ച് തുമ്പപ്പൂക്കളും (വെളുത്തപുഷ്പങ്ങൾ) ശ്രീ പരമേശ്വരനെ ധ്യാനിച്ച് കൂവളത്തിലയും നടയ്ക്കൽ സമർപ്പിക്കുന്നതും അത്യുത്തമം.

വ്രതാനുഷ്ഠാനം ഇങ്ങനെ

വ്രതദിനത്തിന്റെ തലേന്ന് അതായത് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുതൽ മത്സ്യമാംസാദികൾ വെടിഞ്ഞു വ്രതം ആരംഭിക്കണം. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിൽ അരിയാഹാരം ഒഴിവാക്കുന്നതും നന്ന്, ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണമോ പഴങ്ങളോ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ദിനത്തിൽ സൂര്യോദയത്തിനുമുന്നെ കുളിച്ചു ശരീരശുദ്ധി വരുത്തി ഉമാസമേതനായ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ഭജിക്കണം. നെറ്റിയിൽ ഭസ്മവും കുങ്കുമവും ചേർത്ത് തൊടുന്നത് ശിവശക്തീ പ്രീതികരമാണ്. തുടർന്ന് ശിവക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം നടത്തി പിന്‍വിളക്ക്, കൂവളമാല എന്നിവ സമർപ്പിക്കുന്നതും നന്ന്. ഒരിക്കലൂണാണ് അഭികാമ്യം. രാവിലെയും വൈകിട്ടും പഴങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ നേദ്യചോറ് കഴിച്ചു വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പിറ്റേന്ന് കുളിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ തീർഥമോ തുളസിവെള്ളമോ സേവിച്ചു വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാ വ്രതത്തിനും ഭക്തിയോടൊപ്പം പ്രാധാന്യം ദാനത്തിനുമുണ്ട് എന്ന് മനസിലാക്കുക.

